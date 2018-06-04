Кольченко не ест четвертый день: Обещает держаться, пока хватит здоровья

4 июня, 2018, 12:17

Приговоренный к 10 годам заключения в России украинский активист Александр Кольченко продолжает голодовку

Об этом заявил правозащитник из Челябинской области Николай Щур после визита к Кольченко адвоката, передает "Громадське".

По его словам, украинец отметил, что будет держаться, пока хватит здоровья. Сейчас он находится в медсанчасти.

"Еду ему регулярно приносят. Он так же регулярно от нее отказывается. После этого его ведут к врачу, который измеряет давление, пульс, уровень сахара в крови. Саша пьет воду", - отметил Щур.