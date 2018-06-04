 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Кольченко не ест четвертый день: Обещает держаться, пока хватит здоровья


фото: wikipedia
Приговоренный к 10 годам заключения в России украинский активист Александр Кольченко продолжает голодовку

Об этом заявил правозащитник из Челябинской области Николай Щур после визита к Кольченко адвоката, передает "Громадське".

По его словам, украинец отметил, что будет держаться, пока хватит здоровья. Сейчас он находится в медсанчасти.

"Еду ему регулярно приносят. Он так же регулярно от нее отказывается. После этого его ведут к врачу, который измеряет давление, пульс, уровень сахара в крови. Саша пьет воду", - отметил Щур.

  • Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, находящихся в России и аннексированном Крыму. Сенцов требует освободить 64 украинских политзаключенных.
  • Впоследствии крымчанин Александр Кольченко, который отбывает срок в исправительной колонии в российском Копейск (Челябинская область), объявил о начале голодовки с 31 мая.
  • Министерство иностранных дел обратилось к международным партнерам с просьбой усилить давление на Россию, через недопущение украинских консулов ​​к политзаключенным Олега Сенцова и Александра Кольченко.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 июня, 2018 понедельник

больше новостей

4 июня, 2018 понедельник

3 июня, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать