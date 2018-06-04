Кольченко не ест четвертый день: Обещает держаться, пока хватит здоровья
4 июня, 2018, 12:17
Приговоренный к 10 годам заключения в России украинский активист Александр Кольченко продолжает голодовку
Об этом заявил правозащитник из Челябинской области Николай Щур после визита к Кольченко адвоката, передает "Громадське".
По его словам, украинец отметил, что будет держаться, пока хватит здоровья. Сейчас он находится в медсанчасти.
"Еду ему регулярно приносят. Он так же регулярно от нее отказывается. После этого его ведут к врачу, который измеряет давление, пульс, уровень сахара в крови. Саша пьет воду", - отметил Щур.
- Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, находящихся в России и аннексированном Крыму. Сенцов требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- Впоследствии крымчанин Александр Кольченко, который отбывает срок в исправительной колонии в российском Копейск (Челябинская область), объявил о начале голодовки с 31 мая.
- Министерство иностранных дел обратилось к международным партнерам с просьбой усилить давление на Россию, через недопущение украинских консулов к политзаключенным Олега Сенцова и Александра Кольченко.
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