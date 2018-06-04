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КНДР заменила главных военных чиновников. Говорят, чтобы усилить влияние на армию, - Reuters

Власти Северной Кореи заменили на должности трех главных военных чиновников страны

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на данные анонимного американского чиновника.

Он прокомментировал недавний отчет южнокорейского информационного агентства Yonhap о том, что тройку высших военных чиновников Северной Кореи было заменено.

Пока причины таких действий Ким Чен Ына остаются неизвестными, однако аналитики считают, что такая встряска позволит ему и правящей партии усилить контроль над Корейской народной армией (КНА) в критический момент международного вмешательства в дела КНДР.

"Если Ким Чен Ын готов установит мир с США и Южной Кореей и отказаться хотя бы от части ядерной программы, ему придется" запихнуть "воздействие на КНА в коробку и хранить его там", - отметил директор Группы по международным делам аналитической организации CNA Кен Гауз .

По его словам, такие кадровые перестановки выдвинули на первый план офицеров, которые сейчас есть "верными Ким Чен Ыну и никому другому".

Аналитики также считают, что эти шаги, вероятно, частично связаны со стремлением Ким Чен Ына к тому, чтобы военные играли более важную роль в важнейших инфраструктурных проектах.

Лидер КНДР, вероятно, рассчитывает получить больше международной экономической помощи и инвестиций в ближайшее время в рамках текущих переговоров. Именно поэтому он хочет предотвратить коррупцию, которая уничтожила некоторые прошлые проекты.

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  • Южная Корея и КНДР договорились о мирном соглашении.
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  • В обмен на безъядерный статус США пообещали КНДР инвестиции.
  • КНДР начала демонтаж ядерного полигона и пустила туда журналистов Южной Кореи.
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