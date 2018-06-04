КНДР заменила главных военных чиновников. Говорят, чтобы усилить влияние на армию, - Reuters
Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на данные анонимного американского чиновника.
Он прокомментировал недавний отчет южнокорейского информационного агентства Yonhap о том, что тройку высших военных чиновников Северной Кореи было заменено.
Пока причины таких действий Ким Чен Ына остаются неизвестными, однако аналитики считают, что такая встряска позволит ему и правящей партии усилить контроль над Корейской народной армией (КНА) в критический момент международного вмешательства в дела КНДР.
"Если Ким Чен Ын готов установит мир с США и Южной Кореей и отказаться хотя бы от части ядерной программы, ему придется" запихнуть "воздействие на КНА в коробку и хранить его там", - отметил директор Группы по международным делам аналитической организации CNA Кен Гауз .
По его словам, такие кадровые перестановки выдвинули на первый план офицеров, которые сейчас есть "верными Ким Чен Ыну и никому другому".
Аналитики также считают, что эти шаги, вероятно, частично связаны со стремлением Ким Чен Ына к тому, чтобы военные играли более важную роль в важнейших инфраструктурных проектах.
Лидер КНДР, вероятно, рассчитывает получить больше международной экономической помощи и инвестиций в ближайшее время в рамках текущих переговоров. Именно поэтому он хочет предотвратить коррупцию, которая уничтожила некоторые прошлые проекты.
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- Южная Корея и КНДР договорились о мирном соглашении.
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- В обмен на безъядерный статус США пообещали КНДР инвестиции.
- КНДР начала демонтаж ядерного полигона и пустила туда журналистов Южной Кореи.
- 26 мая премьер-министр Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел неожиданную и теплую встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном на границе между двумя государствами.
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