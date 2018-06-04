Гран-При 47-го кинофестиваля "Молодость" получил фильм "Святой" Андриуса Блажевичюса

4 июня, 2018, 11:59

Жюри фестиваля определило лучшие фильмы в главных номинациях

На 47-й "Молодости" 3 июня лауреатов определяли в 6 конкурсных программах. Был проведен и традиционный для фестиваля конкурс Shoot&Play. Об этом сообщает официальный сайт “Молодости”.

Гран-При 47-го кинофестиваля "Молодость" за лучший дебютный фильм, статуэтку "Скифский олень" и 10 000 долларов США от лотереи Лото Забава получил фильм "Святой" Андриуса Блажевичюса (Литва, Польша, 2016).



Приз за лучший полнометражный фильм и 2 000 долларов США от меценатки фестиваля Людмилы Русалиной получила лента "Зимние братья" Глинура Палмасона (Дания, Исландия, 2017).

Специальную награду жюри Международного конкурса получил фильм "Груз" Огнена Главонича (Сербия, Франция, Хорватия, Иран, Катар, 2018).

Лучшим короткометражным фильмом была признана румынская лента "Блестящая внезапная смерть" режиссера Серджиу Негуличи (Румыния, 2017).

Лучший фильм Студенческого конкурса – "Тесные Связи" режиссера Зофии Ковалевской (Польша, 2016).

Специальную награду получил фильм "Рябь" режиссера Свее Матиаса Гленне (Норвегия, 2016).

Награду жюри программы Teen Screen получил фильм "Детский билет" Самида Каккада (Индия, 2016).



Специальные награды достались фильмам "Супер-Модо" Ликариона Вайнайна (Кения, Германия, 2018) и "За голубыми дверями" Мариуша Палея (Польша, 2016).

Приз за лучший фильм Национального конкурса, денежный приз суммой в 50 000 гривен от Дома образования и культуры "Мастер класс" получила лента "Штангист" Дмитрия Сухолиткого-Собчука (Украина, Польша, 2018) – за виртуозную режиссуру и впечатляющую образность.

Специальные награды жюри национального конкурса получили фильм Никона Романченко "Вне зоны" (Украина, 2017) – за тонкий взгляд и особую интонацию.

И лента "Счастливые годы" Светланы Шимко и Галины Ярмановой (Украина, 2018) – за тонкое воспроизведение неизвестного мира.

Приз зрительских симпатий КМКФ "Молодость" получил фильм "Тихая ночь" Петра Домалевского (Польша, 2016).

Лучшим фильмом конкурса Shoot&Play был избран ленту Анастасии Хоменко "Твой выбор принесет пользу". Победительница получила приз от оператора государственных лотерей "М.С.Л." в размере 1 000 долларов США.

Приз за лучший ЛГБТК-фильм конкурса "Солнечный зайчик" получила картина Марсело Мартинесси "Наследницы".

Специальные награды жюри конкурса "Солнечный зайчик" получили лента Жертва Рауля Грайцера "Кондитер" и фильм "Жесткая краска" Филипе Матцембахера и Марсиу Реолона.

Обладателем "Скифского оленя" за вклад в мировое киноискусство стал известный немецкий актер Юрген Прохнов, также специальную награду за содействие в проведении фестиваля и вклад в развитие украинского кино получил народный депутат, председатель парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.

Фестиваль состоялся при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, Министерства информационной политики Украины и Киевской городской государственной администрации.