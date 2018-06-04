Facebook предоставил информацию о пользователях и их друзьях 60 мобильным компаниям

4 июня, 2018, 12:40

Компания Facebook в течение последнего десятилетия предоставила данные о своих пользователях 60 производителям мобильных телефонов

Об этом сообщает The New York Times.

Среди мобильных производителей - Apple, Amazon, BlackBerry, Microsoft и Samsung. Данные передавали по предварительному соглашению. Кроме информации о коритсувачів Facebook также передавал сведения о друзей без никаких договоренностей.

Сообщается, что большая часть соглашений, заключенных между Facebook и мобильными производителями, до сих пор действует.

В то же время представители Facebook утверждают, что эти соглашения соответствуют требованиям Федеральной комиссии по торговле США. В компании также отмечают, что за время действия соглашений не было зафиксировано случаев злоупотребления полученными данными.

"Это как поставить замок на дверь и выяснить, что слесарь уже дал ключи всем своим знакомым, которые теперь могут войти и копаться в ваших вещах без разрешения", - заявил бывший главный инженер Федеральной комиссии по торговле, консультант Ашкан Солтани.

Сообщается, что в течение 4 лет личные данные 3 миллионов пользователей Facebook были в свободном доступе.