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Facebook предоставил информацию о пользователях и их друзьях 60 мобильным компаниям


фото: REUTERS
Компания Facebook в течение последнего десятилетия предоставила данные о своих пользователях 60 производителям мобильных телефонов

Об этом сообщает The New York Times.

Среди мобильных производителей - Apple, Amazon, BlackBerry, Microsoft и Samsung. Данные передавали по предварительному соглашению. Кроме информации о коритсувачів Facebook также передавал сведения о друзей без никаких договоренностей.

Сообщается, что большая часть соглашений, заключенных между Facebook и мобильными производителями, до сих пор действует.

В то же время представители Facebook утверждают, что эти соглашения соответствуют требованиям Федеральной комиссии по торговле США. В компании также отмечают, что за время действия соглашений не было зафиксировано случаев злоупотребления полученными данными.

"Это как поставить замок на дверь и выяснить, что слесарь уже дал ключи всем своим знакомым, которые теперь могут войти и копаться в ваших вещах без разрешения", - заявил бывший главный инженер Федеральной комиссии по торговле, консультант Ашкан Солтани.

Сообщается, что в течение 4 лет личные данные 3 миллионов пользователей Facebook были в свободном доступе.

  • Напомним, 17 марта стало известно, что британско-американская компания Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия. Целью сбора данных вроде было создание программного обеспечения для предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа для предсказания электоральных решений.
  • 20 марта Еврокомиссия заявила, что требует объяснений в Facebook относительно несанкционированного использования персональных данных пользователей во время предвыборной кампании Трампа.
  • Вскоре в США подали первый коллективный иск за масштабная утечка данных.
  • 2 мая политически-аналитическая компания Cambridge Analytica, которая оказалась в центре скандала с утечкой данных 87 млн пользователей Facebook, объявила о своем закрытии.
  • С ноября 2017 года по май 2018 года Facebook удалил 1,27 млрд фейковых аккаунтов.
  • Facebook остановил работу 200 приложений из-за скандала с Cambridge Analytica.
  • Facebook опубликовал отчет относительно обеспечения соблюдения стандартов сообщества, в котором рассматриваются методы социальной сети для отслеживания контента, который нарушает определенные правила.
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