Дорога Киев-Знаменка почти готова, - Гройсман
4 июня, 2018, 14:59
Новая дорога в обход Знаменки в Кировоградской области уже почти готова
Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Facebook.
"Новая дорога в обход города Знаменка, которая является частью дороги национального значения Киев-Знаменка. Раньше по городу ездило много машин, происходили аварии, даже начали разрушаться придорожные дома", - говорится в сообщении.
Как отмечает Гройсман, дорогу построили с нуля для того, чтобы устранить неудобства от проезда большого количества транспорта через город.
Также добавил, что для введения дороги в эксплуатацию остались незначительные штрихи.
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-