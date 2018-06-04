 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Дорога Киев-Знаменка почти готова, - Гройсман


фото: стоп-кадр з ролику на сторінці Володимира Гройсмана
Новая дорога в обход Знаменки в Кировоградской области уже почти готова

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Facebook.

"Новая дорога в обход города Знаменка, которая является частью дороги национального значения Киев-Знаменка. Раньше по городу ездило много машин, происходили аварии, даже начали разрушаться придорожные дома", - говорится в сообщении.

Как отмечает Гройсман, дорогу построили с нуля для того, чтобы устранить неудобства от проезда большого количества транспорта через город.

Также добавил, что для введения дороги в эксплуатацию остались незначительные штрихи.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 июня, 2018 понедельник

больше новостей

4 июня, 2018 понедельник

3 июня, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать