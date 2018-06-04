Дорога Киев-Знаменка почти готова, - Гройсман

4 июня, 2018, 14:59

Новая дорога в обход Знаменки в Кировоградской области уже почти готова

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Facebook.

"Новая дорога в обход города Знаменка, которая является частью дороги национального значения Киев-Знаменка. Раньше по городу ездило много машин, происходили аварии, даже начали разрушаться придорожные дома", - говорится в сообщении.

Как отмечает Гройсман, дорогу построили с нуля для того, чтобы устранить неудобства от проезда большого количества транспорта через город.

Также добавил, что для введения дороги в эксплуатацию остались незначительные штрихи.