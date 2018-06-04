Быстрая ходьба снижает вероятность преждевременной смерти, - исследование

4 июня, 2018, 11:20

Команда австралийских, британских и ирландских ученых проследила за взаимосвязью между средней скоростью ходьбы и риском преждевременной смерти

В статье, опубликованной в British Journal of Sports Medicine, сообщается, что быстрая ходьба привела к снижению смертности от всех причин (включая сердечно-сосудистые заболевания) в среднем на 20 процентов, а среди людей старше 60 лет эффект был в два раза сильнее.

Как известно, большинство взрослого населения планеты весьма ограничено в ежедневной физической активности из-за рабочего графика. Занятия спортом можно заменить долгими прогулками, утверждают исследователи. Ходьба на скорости хотя бы пять километров в час уже считается вполне себе действенной физической активностью.

Ученые понаблюдали за тем, как две сотни тысяч британцев добираются на работу. Те, кто вместо автомобиля и общественного транспорта выбирают пешую прогулку, в выигрыше - их риск преждевременной смерти значительно ниже.

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Чаще всего при изучении влияния ходьбы на здоровье учитывают время активности: работа, проведенная на выборке более 200 тысяч британцев, например, показала, что у тех, кто ходил на работу и с работы пешком, риск преждевременной смерти был сильно ниже, чем у тех, кто предпочел воспользоваться транспортом.

Однако в подобных работах почти никогда не учитывают скорость ходьбы, даже несмотря на то, что при ее повышении интенсивность прогулки увеличивается и положительный эффект для здоровья может быть сильнее.

Изучить это решила группа исследователей под руководством Эммануэля Стаматакис (Emmanuel Stamatakis) из университета Сиднея. В выборку участников для анализа попали 50255 британцев в возрасте от 30 лет.

Главные требования к участникам исследования были следующие: они должны были наблюдать за своей физической активностью в течение четырех недель до опроса, а также у них не должно было быть сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Участников просили предоставить информацию об их пол, возраст, индекс массы тела и общий уровень физической активности. Затем каждый участник рассказал о том, как часто он ходил в течение последних четырех недель, а также - как бы он описал свою скорость ходьбы: медленная, обычная, оживленная и быстрая.

Авторы не дают точной скорости ходьбы для каждой из категорий, но отмечают, что быстрая ходьба отвечала минимум четырем милям, а это около 6,4 км в час. Все собранные данные - кроме скорости ходьбы - были учтены в качестве побочных переменных.

В течение следующих двух лет ученые собирали данные о смерти участников выборки от всех причин вообще, и отдельно более детально анализировали риск смерти от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Исследователи выяснили, что в сравнении с теми, кто ходит медленно, люди со средней скоростью ходьбы уменьшили риск преждевременной смерти от всех причин на 20 процентов, а те, кто ходит резво или быстро, - на 24 процента.

Риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был ниже на 24 процента для людей со средней скоростью шага и на 21 - для тех, кто ходит резво и быстро.

Еще сильнее эффект был на выборке людей старше 60 лет: среди них средняя скорость ходьбы уменьшала риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 46 процентов, а быстрая и оживленная ходьба - на 53 процента. Взаимосвязи между скоростью ходьбы и риском смерти от рака ученые не обнаружили.

Ученые отмечают, что если предположить, что обнаруженный взаимосвязь самом деле является причинно-следственной связью, то увеличение скорости ходьбы, даже умеренный, может существенно сократить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от них.

Стоит отметить, однако, что средняя скорость ходьбы сообщалась самими участниками и не измерялась объективно - это ограничение можно учесть в дальнейших исследованиях.