Буду бить каждого, кто назовет меня вором: Мэр Дрогобыча ударил активиста
4 июня, 2018, 14:08
Городской голова города Дрогобыч Тарас Кучма ударил во время словесной перепалки активиста
Об этом сообщает Форпост.
Инцидент произошел во время визита общины к мэру с вопросом о незаконной свалке на одном из коммунальных предприятий города.
Во время встречи один из мужчин назвал Кучму "вором и бандитом". В ответ мэр ударил его в лицо. Также, мэр добавил, что будет бить каждого, кто посмеет назвать его вором.
Отмечается, что вопрос с вывозом мусора является проблематичным для Дрогобыча. Жители пригорода длительное время жалуются на работу свалки в районе поселка Броница. По их мнению, она работает незаконно, влияя на экологическую ситуацию. В горсовете утверждают, что нарушения закона в работе свалки нет.
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