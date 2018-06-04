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Буду бить каждого, кто назовет меня вором: Мэр Дрогобыча ударил активиста


фото: Народний Контроль
Городской голова города Дрогобыч Тарас Кучма ударил во время словесной перепалки активиста

Об этом сообщает Форпост.

Инцидент произошел во время визита общины к мэру с вопросом о незаконной свалке на одном из коммунальных предприятий города.

Во время встречи один из мужчин назвал Кучму "вором и бандитом". В ответ мэр ударил его в лицо. Также, мэр добавил, что будет бить каждого, кто посмеет назвать его вором.

Отмечается, что вопрос с вывозом мусора является проблематичным для Дрогобыча. Жители пригорода длительное время жалуются на работу свалки в районе поселка Броница. По их мнению, она работает незаконно, влияя на экологическую ситуацию. В горсовете утверждают, что нарушения закона в работе свалки нет.

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