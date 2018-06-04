Балет "Спартак" покорил столицу. Событие

4 июня, 2018, 16:13

Балет “Спартак” в новом звездном составе — покорил столицу. Итальянская прима, известные украинские артисты балета, безупречное музыкальное сопровождение и хореография, которая не меняется уже 41 год

Об этом передает Еспресо. TV.

Балет о временах Римской империи — танец добра и зла, рабов и повелителей, свободы и деспотической силы. Красная дорожка перед театром оперы и балета. Фото на память в ожидании премьеры.

Балет “Спартак” собрал полный зал зрителей. Переносимся в эпоху Римской империи. В центре спектакля история двух пар. Олицетворение силы власти - в дуэте Александра Стоянова и Петры Конти. Это страсть, азарт и искушение. Специально приглашенная для премьеры итальянская прима в танце передает сущность истинной римлянки.

"Я из Рима, и эта история - это просто моя история. И мне очень нравится, что я смогла танцевать Эгину. Я не думала, что я это буду танцевать. И я сейчас супер довольна", - рассказала посол итальянского танца в мире Петра Конти.

Еще одна пара — олицетворение силы добра. Исполнение Ярослава Ткачука и Екатерины Кухар пронизано нежностью отношений и свободой. А в центре балета “Спартак” - история воинственных мужчин. Здесь конфликт и борьба римского патриция Красса и лидера восставших рабов Спартака. Тема актуальная всегда, поэтому войти в образ было несложно, говорят артисты балета.

"Хореография, хотя ей уже 41 год - вы знаете, она настолько современна, что ее хочется танцевать. Музыка Хачатуряна. Она заводит. Просто все тело проникается этой музыкой", - рассказал премьер Национальной оперы Украины Александр Стоянов.

Зрители с восторгом наблюдают за страстями на сцене. Во время антрактов живо обсуждают постановку и исполнение. Сами же артисты балета говорят, что в этот раз зритель был особенным, и это помогло выложиться на полную.

"Зритель — это неотъемлемая часть артиста. Без зрителя артист не живет. Сегодня, допустим, зритель был другой. Были аплодисменты в таких местах, где никогда не было, наверное чем-то задели", - сказал артист балета Ярослав Ткачук.

Впервые в постановке приняли участие трое известных артистов балета Украины и Италии. Премьерный показ балета “Спартак” состоялся благодаря меценатской поддержке Людмилы Русалиной.

"Наш балет это часть нашей украинской культуры. Он очень нуждается в поддержке. И это является фундаментом развития нашего общества и нашей независимой Украины", - сказала меценат Людмила Русалина.

По инициативе Русалиной тот же состав актеров планирует организовать еще один балет с благотворительной целью и закупить медицинское оборудование в детскую больницу.