Адвокат говорит, что дом задержанного Вышинского обокрали

4 июня, 2018, 09:24

По данным адвоката, в квартиру задержанного руководителя издание "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского залезли неизвестные лица

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат мужа Андрей Доманский.

Он отметил, что в квартиру журналиста проникла ряд лиц или одно лицо. В результате в помещении все было перевернуто, вещи - разбросаны. По предварительной информации, исчезли документы и ценные вещи задержанного.

"По состоянию на 21:00, осмотр места происшествия закончено, следы и вещественные доказательства изъяты, соседей опрошено. Предварительно, неизвестные проникли через окно балкона, хоть и 3-й этаж. Приятно удивлен оперативностью сотрудников полиции и профессионализма их действий на данном этапе следствия. заявление подано и сведения будут внесены в ЕРДР ", - подчеркнул Доманский.