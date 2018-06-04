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Адвокат говорит, что дом задержанного Вышинского обокрали

Кирилл Вышинский
фото: REUTERS
По данным адвоката, в квартиру задержанного руководителя издание "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского залезли неизвестные лица

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат мужа Андрей Доманский.

Он отметил, что в квартиру журналиста проникла ряд лиц или одно лицо. В результате в помещении все было перевернуто, вещи - разбросаны. По предварительной информации, исчезли документы и ценные вещи задержанного.

"По состоянию на 21:00, осмотр места происшествия закончено, следы и вещественные доказательства изъяты, соседей опрошено. Предварительно, неизвестные проникли через окно балкона, хоть и 3-й этаж. Приятно удивлен оперативностью сотрудников полиции и профессионализма их действий на данном этапе следствия. заявление подано и сведения будут внесены в ЕРДР ", - подчеркнул Доманский.

  • Напомним, что Херсонский городской суд избрал меру пресечения в виде ареста до 13 июля в отношении подозреваемого в государственной измене руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.
    Партия "Оппозиционный блок" выразила возмущение по поводу ареста директора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского и заявила о готовности поручиться за него.
    Руководитель издания "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский, которого подозревают в государственной измене, во время заседания Апелляционного суда в Херсоне заявил, что выходит из украинского гражданства.
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