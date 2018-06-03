Великобритания готова заморозить активы российских олигархов, - The Times
Об этом сообщает The Times.
"Русские олигархи и миллиардеры находятся среди 130 человек, активы которых могут быть заморожены в результате борьбы с "грязными деньгами", начатой британскими органами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в январе агентству были предоставлены дополнительные полномочия, в частности расследовать происхождение состояний людей, которых подозревают в совершении тяжких преступлений. Если стоимость имущества превышает 50 тысяч фунтов стерлингов, тогда владелец должен объяснить, откуда у него взялись финансовые средства.
По данным газеты, британское ведомство интенсифицировало расследование в отношении бизнесменов, связанных с президентом РФ Владимиром Путиным, после неудачной попытки отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Тогда британская разведка возложила ответственность за атаку на Россию.
- Как сообщалось, акции первого и второго "Северных потоков" могут арестовать.
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