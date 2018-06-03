В Запорожье участник уличных гонок насмерть сбил мать с ребенком

3 июня, 2018, 11:26

В Запорожье вечером 2 июня автомобиль стритрейсера насмерть сбил мать с ребенком

Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Управления Нацполиции в Запорожской области Екатерины Людвик в Facebook.

Она обратилась к свидетелям ДТП с просьбой предоставить видеозаписи по поводу этого события.

"Полиция Запорожской области обращается к свидетелям ДТП, произошедшего 02.06.2018 около 17:40 на Прибрежной магистрали, в результате которой погибла мать с ребенком. Если у вас есть какие-либо видеозаписи по поводу упомянутого события, обратитесь, пожалуйста, по телефонам: (061) 236 78 26 050 66 104 20 или в другой удобный для вас способ ", - написала пресс-секретарь.

В то же время местные СМИ сообщают, что водитель, сбивший женщину с ребенком на тротуаре, участвовал в уличных гонках с другим автомобилем, который скрылся с места ДТП.

"Водитель авто участвовал в гонках ... В ДТП попали два автомобиля, один из автомобилей вылетел на тротуар, снес ель, сбил пешеходов и, перевернувшись, врезался в столб. Второе авто скрылось с места ДТП ", - информирует местный сайт 061.

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Девочка 2013 рождения погибла на месте, ее мать - умерла в больнице.

Согласно сообщению, по данным полиции, виновника ДТП задержали, у него - подозрение на перелом позвоночника.