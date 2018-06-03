В Испании новый премьер на церемонии присяги отказался от религиозных атрибутов
3 июня, 2018, 14:21
Новый премьер-министр Испании Педро Санчес стал первым атеистом в истории страны и первым, кто отказался от традиционных на церемонии вступления в должность креста и Библии
Об этом пишет ВВС.
Во время короткой церемонии присяги в королевской резиденции в Мадриде Педро Санчес пообещал выполнять свои обязанности, руководствуясь совестью и честью, оставаться лояльным королю и защищать конституцию страны как ее основной закон.
Новый премьер является лидером Социалистической рабочей партии.
1 июня испанский парламент поддержал вотум недоверия премьеру Мариано Рахою. За это проголосовали 180 из 350 депутатов.
Это первый случай в истории постфранкистской Испании.
- Как сообщалось, в Каталонии приняло присягу новое правительство, которое сразу же провозгласило курс на независимость от Испании.
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