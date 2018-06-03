В Испании новый премьер на церемонии присяги отказался от религиозных атрибутов

3 июня, 2018, 14:21

Новый премьер-министр Испании Педро Санчес стал первым атеистом в истории страны и первым, кто отказался от традиционных на церемонии вступления в должность креста и Библии

Об этом пишет ВВС.

Во время короткой церемонии присяги в королевской резиденции в Мадриде Педро Санчес пообещал выполнять свои обязанности, руководствуясь совестью и честью, оставаться лояльным королю и защищать конституцию страны как ее основной закон.

Новый премьер является лидером Социалистической рабочей партии.

1 июня испанский парламент поддержал вотум недоверия премьеру Мариано Рахою. За это проголосовали 180 из 350 депутатов.

Это первый случай в истории постфранкистской Испании.