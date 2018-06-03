В США будут судить учителя, который скормил черепахе щенка на глазах у детей

3 июня, 2018, 16:31

В Соединенных Штатах будут судить школьного учителя, который скормил больного щенка каймановой черепахе на глазах нескольких своих учеников

Роберту Кросланду, который преподает в одной из школ города Престон, штат Айдахо, инкриминируют жестокое обращение с животными, передает ВВС.

Инцидент произошел в марте, после чего учителя отстранили от работы.

Кросланду грозит до 6 месяцев тюрьмы и $5 тыс. штрафа.

Несколько американских медиа пытались связаться с учителем, но безуспешно.

В США были зарегистрированы петиции как против, так и на поддержку господина Кросланда, который преподавал в своей школе много лет.

Одна из них призывает уволить его с формулировкой: "действительно ли мы хотим, чтобы учителя убивали живых животных на глазах впечатлительных учеников младших классов?" Она собрала 190 тыс. подписей.

А организация "Люди за этичное отношение к животным" (Peta) назвала господина Кросланда "мучителем, которого нельзя подпускать к чувствительным молодым людям".

В то же время петиция "Мы поддерживаем Кросланда" призывает "поддержать мужчину, который обучает нас науке в новый способ и действительно любит свою работу".

Под ней подписались более 3,7 тыс. людей, среди которых много коллег и бывших учеников Роберта Кросланда, а также жителей Престона.

Те, кто поддерживают учителя, замечают, что щенок умирал и он поступил правильно.

Они также аргументируют, что никто из детей не обратился за помощью к психологу.

Как сообщается, само происшествие случилось после школьных уроков и при нем присутствовали только несколько учеников.

В школе настаивают, что это не входило в ее школьную программу.

Власти штата выяснили, что хищную черепаху удерживали без разрешения, и впоследствии ее "человечно эвтанизировали" как опасный вид.