В США будут судить учителя, который скормил черепахе щенка на глазах у детей
Роберту Кросланду, который преподает в одной из школ города Престон, штат Айдахо, инкриминируют жестокое обращение с животными, передает ВВС.
Инцидент произошел в марте, после чего учителя отстранили от работы.
Кросланду грозит до 6 месяцев тюрьмы и $5 тыс. штрафа.
Несколько американских медиа пытались связаться с учителем, но безуспешно.
В США были зарегистрированы петиции как против, так и на поддержку господина Кросланда, который преподавал в своей школе много лет.
Одна из них призывает уволить его с формулировкой: "действительно ли мы хотим, чтобы учителя убивали живых животных на глазах впечатлительных учеников младших классов?" Она собрала 190 тыс. подписей.
А организация "Люди за этичное отношение к животным" (Peta) назвала господина Кросланда "мучителем, которого нельзя подпускать к чувствительным молодым людям".
В то же время петиция "Мы поддерживаем Кросланда" призывает "поддержать мужчину, который обучает нас науке в новый способ и действительно любит свою работу".
Под ней подписались более 3,7 тыс. людей, среди которых много коллег и бывших учеников Роберта Кросланда, а также жителей Престона.
Те, кто поддерживают учителя, замечают, что щенок умирал и он поступил правильно.
Они также аргументируют, что никто из детей не обратился за помощью к психологу.
Как сообщается, само происшествие случилось после школьных уроков и при нем присутствовали только несколько учеников.
В школе настаивают, что это не входило в ее школьную программу.
Власти штата выяснили, что хищную черепаху удерживали без разрешения, и впоследствии ее "человечно эвтанизировали" как опасный вид.
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