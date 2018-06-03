В прикарпатском городке обнаружили следы еврейского гетто

3 июня, 2018, 15:54

На артефакты наткнулись коммунальщики в подвале одного из админзданий в городке Заболотове, в Ивано-Франковской области

В тайнике нашли посуду и керосиновую лампу. А также документы еврейского населения, датируемые началом 1940-х годов, передает 24 канал.

Ученые взялись исследовать находку. Оказалось, что именно в Заболотове, за 80 км от Франковска, находилось одно из еврейских гетто. Во время Второй мировой войны нацисты свозили сюда евреев из близлежащих сел и городков. Тут всех массово казнили.

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Местные жители вспомнили жуткие истории, которые им рассказывали родители.

"Согнали в центр Заболотова массу народа. Это было 22 декабря, на Анны. Люди кто в чем. Их ставили на краю большой ямы и поочередно расстреливали", - рассказывает директор Заболотовского музея освободительных соревнований Ольга Заграновская.

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Советские оккупанты продолжили репрессии местного населения. В админздании, о котором речь, устроили тюрьму НКВД. На стенах подвала до сих пор сохранились надписи заключенных.

По поводу недавно обнаруженных вещественных доказательств, то историки предполагают: люди прятали их во время Холокоста, с надеждой спастись и когда-то забрать.