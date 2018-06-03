В Одессе полиция задержала женщину-водителя автомобиля Toyota, которая насмерть сбила ребенка

3 июня, 2018, 17:51

Вчера, 2 июня в 19:15 на Тираспольском шоссе автомобиль "Toyota" совершил наезд на пешеходов. В результате происшествия погиб ребенок 2015 года рождения. Еще одна пострадавшая - женщина - с закрытой черепно-мозговой травмой в коме госпитализирована в больницу