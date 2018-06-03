В Одессе полиция задержала женщину-водителя автомобиля Toyota, которая насмерть сбила ребенка
3 июня, 2018, 17:51
Вчера, 2 июня в 19:15 на Тираспольском шоссе автомобиль "Toyota" совершил наезд на пешеходов. В результате происшествия погиб ребенок 2015 года рождения. Еще одна пострадавшая - женщина - с закрытой черепно-мозговой травмой в коме госпитализирована в больницу
На место происшествия выехали патрульные и следователи по ДТП.
Правоохранители выяснили, что за рулем автомобиля находилась 68-летняя женщина, информирует отдел коммуникации полиции Одесской области
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По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Женщину-водителя задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Продолжается следствие.
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