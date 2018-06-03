 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Одессе полиция задержала женщину-водителя автомобиля Toyota, которая насмерть сбила ребенка

Вчера, 2 июня в 19:15 на Тираспольском шоссе автомобиль "Toyota" совершил наезд на пешеходов. В результате происшествия погиб ребенок 2015 года рождения. Еще одна пострадавшая - женщина - с закрытой черепно-мозговой травмой в коме госпитализирована в больницу

На место происшествия выехали патрульные и следователи по ДТП.

Правоохранители выяснили, что за рулем автомобиля находилась 68-летняя женщина, информирует отдел коммуникации полиции Одесской области

Читайте также: Украинцы тысячами убивают друг друга в авариях на дорогах. Почему так происходит

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Женщину-водителя задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Продолжается следствие.

null

null

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 июня, 2018 воскресенье

больше новостей

3 июня, 2018 воскресенье

2 июня, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать