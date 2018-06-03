В Лисичанске в частном доме произошел взрыв, пострадали супруги
3 июня, 2018, 14:54
В Лисичанске Луганской области произошел взрыв в частном доме, от взрыва ожоги разной степени тяжести получили 58-летний мужчина и 56-летняя женщина .
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.
Сегодня в 7:46 в колл-центр «102» поступило сообщение, что в доме по ул. Генерала Потапенко м. Лисичанска произошел взрыв.
Установлено, что от взрыва ожоги различной степени тяжести получили 58-летний мужчина и 56-летняя женщина. Супруги доставили в реанимацию.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГСЧС и взрывотехники. По предварительной информации, взрыв произошел в результате утечки газа из-за неисправности газового котла.
- Как сообщалось, мэр Лисичанска выложил фото "ватных" детей на 9 мая в советской военной форме с соской и георгиевской лентой с подписью "Вот поэтому нас не победить!".
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