В Лисичанске в частном доме произошел взрыв, пострадали супруги

3 июня, 2018, 14:54

В Лисичанске Луганской области произошел взрыв в частном доме, от взрыва ожоги разной степени тяжести получили 58-летний мужчина и 56-летняя женщина .

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Сегодня в 7:46 в колл-центр «102» поступило сообщение, что в доме по ул. Генерала Потапенко м. Лисичанска произошел взрыв.

Установлено, что от взрыва ожоги различной степени тяжести получили 58-летний мужчина и 56-летняя женщина. Супруги доставили в реанимацию.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГСЧС и взрывотехники. По предварительной информации, взрыв произошел в результате утечки газа из-за неисправности газового котла.