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В Лисичанске в частном доме произошел взрыв, пострадали супруги

В Лисичанске Луганской области произошел взрыв в частном доме, от взрыва ожоги разной степени тяжести получили 58-летний мужчина и 56-летняя женщина .

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Сегодня в 7:46 в колл-центр «102» поступило сообщение, что в доме по ул. Генерала Потапенко м. Лисичанска произошел взрыв.

Установлено, что от взрыва ожоги различной степени тяжести получили 58-летний мужчина и 56-летняя женщина. Супруги доставили в реанимацию.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГСЧС и взрывотехники. По предварительной информации, взрыв произошел в результате утечки газа из-за неисправности газового котла.

 

  • Как сообщалось, мэр Лисичанска выложил фото "ватных" детей на 9 мая в советской военной форме с соской и георгиевской лентой с подписью "Вот поэтому нас не победить!".
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