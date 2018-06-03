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В Киеве с балкона первого этажа выпал ребенок

В Дарницком районе Киева произошел несчастный случай

В воскресенье, 3 июня 2018 года, с расположенного на 1-м этаже балкона многоэтажного жилого дома упал 3-летний ребенок, передают Вартови.Еспресо.

Инцидент произошел по адресу улица Здолбуновская, 11а.

У ребенка рассечен лоб. От госпитализации родители отказались.

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