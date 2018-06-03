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В Кременчуге прошел костюмированный парад животных "Хатико". Фоторепортаж

Сегодня, 3 июня 2018 года, в Кременчуге (Полтавская обл.) прошел костюмированный парад животных "Хатико"

Как рассказал организатор парада животных "Хатико" Геннадий Тертычный, в мероприятии приняли участие более 80 участников, которые пришли в городской парк "Приднепровский" не только с собаками и котами, но и, даже, улитками, пишет Кременчугская газета.

Все животные были в костюмах: от "Дюймовочек" до собаки-паука или собаки–единорога.

Особыми гостями на параде были полицейские собаки, обученные искать наркотики.

Традиционно отдельной группой были представлены животные из приюта КП "Спецсервис Кременчуг". В этом году они стали героями сказки "Дюймовочка".

Кстати, главная цель костюмированного парада животных "Хатико" – помощь бездомным животным, сбор средств на нужды КП "Спецсервиса Кременчуга".

В этот раз участники и гости парада не остались равнодушными и собрали более 8,5 тыс. грн.

Во время парада животных было дефиле в костюмах, а дальше соревнования в номинациях: "Национальный наряд", "Подлинный и креативный костюм", "Демонстрация таланта питомца", "Дружная семья".

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