В Каталонии приняло присягу новое правительство, которое сразу же провозгласило курс на независимость

3 июня, 2018, 07:59

Сразу после церемонии принесения присяги новое правительство Каталонии под руководством Кима Торри объявило курс на независимость и призвало Мадрид к диалогу

Об этом повідоляє DW.COM.

Новое региональное правительство Каталонии под руководством Жоакима (Кима) Торри приняло присягу и начало выполнять обязанности. Церемония состоялась в субботу, 2 июня, в Барселоне, передает информагентство AFP. Начало работы региональной власти автоматически означает завершение введенного Мадридом прямого правления регионом, которое продолжалось на протяжении последних семи месяцев.

Сразу после церемонии руководитель нового каталонского правительства Ким Торра провозгласил цель - создание "независимого государства в форме республики", цитирует информагентство dpa. Торра также призвал новое испанское правительство в Мадриде к переговорам. "Нам следует сесть за один стол и говорить правительство правительству", - сказал глава правительства Каталонии.

В этот же день ранее председатель оппозиционной Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес составил в Мадриде присягу как вновь назначенный премьер-министр Испании. Он сменил на этой должности Мариано Рахоя, который представляет правоконсервативной Народную партию (НП). Накануне парламент вынес вотум недоверия правительству Рахоя на фоне коррупционного скандала в НП.

Социалист Санчес выразил готовность к переговорам с властями Каталонии, но отвергает результаты референдума по независимости региона.