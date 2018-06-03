В кафедральный собор Берлина ворвался мужчина с ножом. Ему прострелили ноги

3 июня, 2018, 22:20

Во время обезвреживания дебошира в Берлинском кафедральном соборе сотрудник полиции применил табельное оружие

Инцидент произошел в воскресенье, 3 июня 2018 года, сообщает DW.

В результате выстрелов подозреваемый преступник получил ранения ног, сообщила пресс-служба местной полиции на странице в социальной сети Twitter.

"Около 16.00 наши коллеги в Берлинском кафедральном соборе совершили выстрел в мужчину, который дебоширил. Он получил ранения ног", - говорится в сообщении.

Впоследствии в полиции сообщили, что подстреленный мужчина был вооружен ножом, угрожал и тяжело ранил одного полицейского. Дебоширом оказался 53-летний гражданин Австрии. В полиции также призвали не распространять непроверенных слухов. Свидетели инцидента получат психологическую помощь.

Вскоре после инцидента отряды полиции окружили собор. Впоследствии в полиции сообщили, что пока не обнаружили ни одного террористической или исламистской подоплеки инцидента.

Am Berliner Dom in #Mitte haben unsere Kolleg. kurz nach 16 Uhr auf einen randalierenden Mann geschossen. Er wurde an den Beinen verletzt. Die 3. #Moko des #LKA ist auf der Anfahrt und übernimmt die Ermittlungen.#Bitte vermeiden Sie Spekulationen - Infos folgen hier.

^yt — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 3 июня 2018 г.