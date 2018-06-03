В кафедральный собор Берлина ворвался мужчина с ножом. Ему прострелили ноги
Инцидент произошел в воскресенье, 3 июня 2018 года, сообщает DW.
В результате выстрелов подозреваемый преступник получил ранения ног, сообщила пресс-служба местной полиции на странице в социальной сети Twitter.
"Около 16.00 наши коллеги в Берлинском кафедральном соборе совершили выстрел в мужчину, который дебоширил. Он получил ранения ног", - говорится в сообщении.
Впоследствии в полиции сообщили, что подстреленный мужчина был вооружен ножом, угрожал и тяжело ранил одного полицейского. Дебоширом оказался 53-летний гражданин Австрии. В полиции также призвали не распространять непроверенных слухов. Свидетели инцидента получат психологическую помощь.
Вскоре после инцидента отряды полиции окружили собор. Впоследствии в полиции сообщили, что пока не обнаружили ни одного террористической или исламистской подоплеки инцидента.
Am Berliner Dom in #Mitte haben unsere Kolleg. kurz nach 16 Uhr auf einen randalierenden Mann geschossen. Er wurde an den Beinen verletzt. Die 3. #Moko des #LKA ist auf der Anfahrt und übernimmt die Ermittlungen.#Bitte vermeiden Sie Spekulationen - Infos folgen hier.— Polizei Berlin (@polizeiberlin) 3 июня 2018 г.
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- Напомним, вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко считает необходимым обеспечить надлежащую государственную охрану помещений УПЦ КП.
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