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В кафедральный собор Берлина ворвался мужчина с ножом. Ему прострелили ноги

Во время обезвреживания дебошира в Берлинском кафедральном соборе сотрудник полиции применил табельное оружие

Инцидент произошел в воскресенье, 3 июня 2018 года, сообщает DW.

В результате выстрелов подозреваемый преступник получил ранения ног, сообщила пресс-служба местной полиции на странице в социальной сети Twitter.

"Около 16.00 наши коллеги в Берлинском кафедральном соборе совершили выстрел в мужчину, который дебоширил. Он получил ранения ног", - говорится в сообщении.

Впоследствии в полиции сообщили, что подстреленный мужчина был вооружен ножом, угрожал и тяжело ранил одного полицейского. Дебоширом оказался 53-летний гражданин Австрии. В полиции также призвали не распространять непроверенных слухов. Свидетели инцидента получат психологическую помощь.

Вскоре после инцидента отряды полиции окружили собор. Впоследствии в полиции сообщили, что пока не обнаружили ни одного террористической или исламистской подоплеки инцидента.

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