В древности и в казацкие времена украинцы не считали, что Киевская Русь исчезла. Просто сменилась правящая династия, - историк

3 июня, 2018, 16:12

До уничтожения царизмом Запорожской Сечи, Гетманщины и полной оккупации Украины войсками Российской империи украинцы никогда не воспринимали Киевскую Русь, как факт из прошлого. Она продолжала для них существовать, поскольку в отдельных удельных княжествах, а позже - в воеводствах, при власти оставались князья, чьи роды происходили из средневековья

Об этом заявил доктор исторических наук, старший научный сотрудник Института истории Украины НАН Борис Черкасс в эфире авторской программы Николая Княжицкого на телеканале Еспресо.TV.

Кроме того, подчеркнул он, для этого существовали соответствующие правовые основания.

"Юридически Киевская Русь как Княжество существовала, только поменялся династ: сначала были Рюриковичи, потом стали Гедиминовичи, - но как было Киевское княжество, так и осталось до конца 15 века. Соответственно, Литва в этом плане была связующим звеном между Киевской Русью и уже новым временем. И то, что казачество там возникло и стало продолжением этих государственных традиций – это прежде всего", - пояснил он.

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После Гедиминовичей древние княжеские роды представляла династия Острожских.

По его словам, в 17 ст. когда Богдан Хмельницкий или его представители приводили аргументы, почему они хотят иметь независимое государство, почему хотят иметь самостоятельность, они тоже ссылались до периода княжества Литовского.

"Или скажем по-другому - они его не отделяли от Киевской Руси", - добавил Черкасс.

Право Киевской Руси, позднее оформленное под названием Литовских уставов, действовало на Правобережье вплоть до 18 века. И этим украинцы, как европейская политическая нация, цивилизационно отличались от неустроенного быта россиян.