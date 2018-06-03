В древности и в казацкие времена украинцы не считали, что Киевская Русь исчезла. Просто сменилась правящая династия, - историк
Об этом заявил доктор исторических наук, старший научный сотрудник Института истории Украины НАН Борис Черкасс в эфире авторской программы Николая Княжицкого на телеканале Еспресо.TV.
Кроме того, подчеркнул он, для этого существовали соответствующие правовые основания.
"Юридически Киевская Русь как Княжество существовала, только поменялся династ: сначала были Рюриковичи, потом стали Гедиминовичи, - но как было Киевское княжество, так и осталось до конца 15 века. Соответственно, Литва в этом плане была связующим звеном между Киевской Русью и уже новым временем. И то, что казачество там возникло и стало продолжением этих государственных традиций – это прежде всего", - пояснил он.
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После Гедиминовичей древние княжеские роды представляла династия Острожских.
По его словам, в 17 ст. когда Богдан Хмельницкий или его представители приводили аргументы, почему они хотят иметь независимое государство, почему хотят иметь самостоятельность, они тоже ссылались до периода княжества Литовского.
"Или скажем по-другому - они его не отделяли от Киевской Руси", - добавил Черкасс.
Право Киевской Руси, позднее оформленное под названием Литовских уставов, действовало на Правобережье вплоть до 18 века. И этим украинцы, как европейская политическая нация, цивилизационно отличались от неустроенного быта россиян.
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