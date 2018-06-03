В центре столицы начался "Пробег под каштанами"

3 июня, 2018, 09:42

На Михайловской площади в Киеве стартовал 26-й "Пробег под каштанами" под лозунгом "Бегу ради маленьких сердец"

Об этом сообщает Укринформ.

Мероприятие началось "забегом в ходунках", во время которого 9-14-месячные малыши преодолели 10-метровое расстояние на сцене.

Затем должен состояться пробег детей в возрасте до 15 лет на дистанцию 550 метров.

В 10.15 начнется так называемый "спортивный пробег" на дистанции 4900 метров.

Кроме того, в 10.25 стартует "пробег мужественных", в котором спортсмены на колясках преодолеют дистанцию в 300 метров.

Завершится мероприятие "благотворительным пробегом" на дистанцию в 4 900 метров, в котором примет участие и мэр Киева Виталий Кличко.

Средства, собранные в рамках "Пробега под каштанами", будут переданы Центру детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава для закупки необходимого оборудования и расходных материалов. В прошлом году на благотворительность удалось собрать 1,5 млн гривен.

По информации организаторов, в этом году в мероприятии примут участие более 10 тысяч человек и более 200 корпоративных команд.