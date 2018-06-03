В центре столицы начался "Пробег под каштанами"
Об этом сообщает Укринформ.
Мероприятие началось "забегом в ходунках", во время которого 9-14-месячные малыши преодолели 10-метровое расстояние на сцене.
Затем должен состояться пробег детей в возрасте до 15 лет на дистанцию 550 метров.
В 10.15 начнется так называемый "спортивный пробег" на дистанции 4900 метров.
Кроме того, в 10.25 стартует "пробег мужественных", в котором спортсмены на колясках преодолеют дистанцию в 300 метров.
Завершится мероприятие "благотворительным пробегом" на дистанцию в 4 900 метров, в котором примет участие и мэр Киева Виталий Кличко.
Средства, собранные в рамках "Пробега под каштанами", будут переданы Центру детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава для закупки необходимого оборудования и расходных материалов. В прошлом году на благотворительность удалось собрать 1,5 млн гривен.
По информации организаторов, в этом году в мероприятии примут участие более 10 тысяч человек и более 200 корпоративных команд.
- Как сообщалось, в столице состоялся VIII Киевский международный полумарафон.
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