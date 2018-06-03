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Украина требует поднять вопрос освобождения голодающего Сенцова во время визита Путина в Австрию

5 июня 2018 года австрийская власть должна обязательно говорить с российским президентом Владимиром Путиным на тему освобождение из заключения украинского кинорежиссера и писателя Олега Сенцова

Об этом говорится в заявлении украинского посольства в Вене, размещенном в Facebook чрезвычайным и полномочным послом Александром Щербой.

"Украинский режиссер из Крыма и отец двоих детей Олег Сенцов уже четыре года находится в российском заключении. Сенцов не признал российской аннексии полуострова и был объявлен террористом.

Его приговор: 20 лет строгого режима. Его "вина": он якобы планировал взорвать памятник Ленину в Крыму. Также у него в коллекции был найден фильм Лени Рифеншталь - повод для обвинений в пропаганде фашизма", - говорится в обращении.

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Также украинские димпломати отмечают, что дело Сенцова - это хорошая возможность для Австрии проявить себя "настоящим политическим посредником и гуманистической европейской державой, которая готова заступиться за одну отдельную жизнь".

Следует напомнить, что австрийский вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе требует отмены санкций ЕС в отношении режима Путина.

  • Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Сенцов, в частности, требует освободить 64 украинских политзаключенных.
  • У него уже начали выпадать зубы.
  • По словам сестры режиссера, его перевели на режим принудительного питания - надзиратели ежедневно вводят ему 1 л глюкозы.
  • Вместе с Сенцовым голодают еще трое украинских пленников Кремля: крымчане Александр Кольченко и Владимир Балух, а также военный Александр Шумков.
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