Украина требует поднять вопрос освобождения голодающего Сенцова во время визита Путина в Австрию
Об этом говорится в заявлении украинского посольства в Вене, размещенном в Facebook чрезвычайным и полномочным послом Александром Щербой.
"Украинский режиссер из Крыма и отец двоих детей Олег Сенцов уже четыре года находится в российском заключении. Сенцов не признал российской аннексии полуострова и был объявлен террористом.
Его приговор: 20 лет строгого режима. Его "вина": он якобы планировал взорвать памятник Ленину в Крыму. Также у него в коллекции был найден фильм Лени Рифеншталь - повод для обвинений в пропаганде фашизма", - говорится в обращении.
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Также украинские димпломати отмечают, что дело Сенцова - это хорошая возможность для Австрии проявить себя "настоящим политическим посредником и гуманистической европейской державой, которая готова заступиться за одну отдельную жизнь".
Следует напомнить, что австрийский вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе требует отмены санкций ЕС в отношении режима Путина.
- Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Сенцов, в частности, требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- У него уже начали выпадать зубы.
- По словам сестры режиссера, его перевели на режим принудительного питания - надзиратели ежедневно вводят ему 1 л глюкозы.
- Вместе с Сенцовым голодают еще трое украинских пленников Кремля: крымчане Александр Кольченко и Владимир Балух, а также военный Александр Шумков.
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