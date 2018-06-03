Украина разгромила Албанию в товарищеском матче

3 июня, 2018, 18:54

Сборная Украины разгромила Албанию в товарищеском матче. Евгений Коноплянка и Андрей Ярмоленко оформили дубли

Об этом пишет Футбол 24.

Украинцы начали активнее. Уже на 3-й минуте подачу со стандарта едва не замкнул в ворота Никита Бурда - немного не точно. Албанцы ответили за несколько минут закидыванием за спину, но Леняни не сумел выкрутить мяч в дальний угол. Впоследствии Марлос и Ярмоленко в одной блестящей атаке справа едва не прошили Беришу - после добивания снаряд выбил из пустых ворот Хюсай. Албания снова ответила своим моментом - Маврай выиграл верховую борьбу, однако пробил выше. На 13-й Лила дальним ударом проверил бдительность Лунина - Андрей решил не проверять прицельность удара (мяч, похоже, шел мимо) и на всякий случай выдал сейв.

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На 16-й Бурда с партнером классно вышли из-под прессинга, Коноплянка убежал по левому флангу, простым движением избавился от двух опекунов и пробил - после рикошета снаряд опустился над воротами. За несколько минут Марлос с Ярмоленко справа разыграли очередную комбинацию, но Андрей попал лишь во внешнюю сетку.

"На старте второй половины албанцы снова могли забивать из пределов украинского штрафного, однако не хватило точности. На 68-й Селезнев уснул в положении вне игры, поэтому гол после прохода Коноплянки и продолжение от Ярмоленко справедливо отменили. Украинцы спокойно контролировали ход игры, а Коноплянка едва не забил крутой гол со штрафной – Бериша вытащил из девятки", - говорится в сообщении.

В конце матча Ярмоленко не смог реализовать классный пас Коно, а впоследствии украинцы дали Албании забить гол престижа. Караваев позволил сопернику пробить в нижний угол. Украинцы не смутились и таки довели дело до разгрома. Шапаренко разрезал защиту, Ярмоленко во второй раз поделился голевым пасом с Коноплянкой.

Товарищеский матч

Албания - Украина - 1:4

Голы: Ндой, 88 - Коноплянка, 31, 90, Ярмоленко, 35, 45