Украина построит мост через Дунай

3 июня, 2018, 14:14

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал строительство моста через Дунай

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Порошенко рассказал, что во время визита премьер-министра Болгарии в Украину были даны необходимые поручения относительно проекта строительства международной трассы не только по маршруту Одесса-Рени, но и через Румынию и Болгарию, чтобы таким образом связать три страны Причерноморья.

По словам президента, руководству дорожной службы Одесской области поставленная задача.

“Мы имеем несколько возможных мест для постройки моста через Дунай. Мы начинаем разработку необходимой проектной документации и согласования с нашими румынскими и болгарскими партнерами. Уверен в том, что это движение правильное. Движение в Европу”, – сказал Порошенко.