США введут санкции против компаний-участниц "Северного потока-2", - СМИ

3 июня, 2018, 12:30

Администрация президента США Трампа готовится к введению санкций против энергокомпаний Германии и ряда других европейских стран, участвующих в строительстве трубопровода "Северный поток-2"

Как сообщает со ссылкой на осведомленные источники издания Foreign Policy, Белый дом рассматривает и другие пути блокирования проекта "Северный поток-2", но большинство ключевых фигур в администрации склоняются к санкционного сценария. Аналогичные настроения преобладают и в Конгрессе США.

В Вашингтоне и многих восточноевропейских столицах выражают опасения, что "Северный поток-2", который должен вдвое увеличить прямые поставки газа из России в Германию, еще больше усилит зависимость Западной Европы от российских энергоресурсов.

Визит в Вашингтон министра иностранных дел Германии Гайко Мааса, который состоялся на прошлой неделе, проходил в обстановке острых споров по поводу повышения американских пошлин на европейские сталь и алюминий, выхода США из ядерного соглашения с Ираном и проекта "Северный поток-2".

Трубопровод "Северный поток-2" (Nord Stream-2) планируют проложить по дну Балтики и прокачивать ним природный газ из России в Западную Европу в обход Украины и Польши. Проект должен расширить возможности уже построенного первого "Северного потока".