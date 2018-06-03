США введут санкции против компаний-участниц "Северного потока-2", - СМИ
Как сообщает со ссылкой на осведомленные источники издания Foreign Policy, Белый дом рассматривает и другие пути блокирования проекта "Северный поток-2", но большинство ключевых фигур в администрации склоняются к санкционного сценария. Аналогичные настроения преобладают и в Конгрессе США.
В Вашингтоне и многих восточноевропейских столицах выражают опасения, что "Северный поток-2", который должен вдвое увеличить прямые поставки газа из России в Германию, еще больше усилит зависимость Западной Европы от российских энергоресурсов.
Визит в Вашингтон министра иностранных дел Германии Гайко Мааса, который состоялся на прошлой неделе, проходил в обстановке острых споров по поводу повышения американских пошлин на европейские сталь и алюминий, выхода США из ядерного соглашения с Ираном и проекта "Северный поток-2".
Трубопровод "Северный поток-2" (Nord Stream-2) планируют проложить по дну Балтики и прокачивать ним природный газ из России в Западную Европу в обход Украины и Польши. Проект должен расширить возможности уже построенного первого "Северного потока".
- Как сообщалось, Порошенко провел телефонный разговор с госсекретарем США Помпео, в том числе об усилении антироссийских санкций.
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