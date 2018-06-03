Сегодня в Польше и странах Балтии начинаются военные учения НАТО Saber Strike

3 июня, 2018, 12:47

В Польше и странах Балтии 3 июня стартуют военные учения НАТО Saber Strike-18, в которых примут участие более 18 тысяч военнослужащих из 19 стран

Об этом сообщает Радио Свобода.

Маневры продлятся до 15 июня. Они начинаются вскоре после заявления Польши о том, что она рассматривает предложение о размещении у себя постоянного контингента войска США, как это сделали Германия и Италия после Второй мировой войны.

Соединенные Штаты возглавляют многонациональную боевую группу НАТО в Польше, а союзники из Германии, Великобритании и Канады командуют тремя другими в странах Балтии – Эстонии, Латвии и Литве, где пройдут учения Saber Strike.

"Длительная совместная тренировка под руководством армии США в Европе направлена на повышение готовности и взаимодействия между союзниками и региональными партнерами", – сообщили в армии США. И добавили, что маневры "продемонстрируют решимость и способность Альянса действовать единым целым в ответ на любую агрессию".

Западный альянс стремится повысить свою боеготовность на восточном фланге. Соединенные Штаты и НАТО укрепили свое присутствие в Польше и других странах на восточном фланге Альянса после аннексии Россией Крыма в 2014 году и поддержки сепаратистов на востоке Украины.

"Информационный документ" Министерства обороны Польши, представленный информационными агентствами, предполагает, что Варшава может потратить от 1,5 до 2 миллиардов долларов США, чтобы покрыть расходы на постоянное базирование танковой части США в Польше.

Россия резко отреагировала на это предложение, заявив, что такое развертывание "ничем не поможет безопасности и стабильности на континенте".

НАТО уже развернуло около 6000 военнослужащих в регионе, а армия США создала новую европейскую штаб-квартиру в Польше, чтобы командовать этими силами.