С начала года Нацполиция обезвредила более 100 преступных групп
Об этом шла речь в субботу, 2 июня 2018 года, во время встречи главы Нацполиции Сергея Князева и первого заместителя главы - начальника криминальной полиции Вячеслава Аброськина с руководителем операционного департамента Консультативной миссии ЕС (КМЄС) Уго Моллером и советником по вопросам уголовных расследований организованной преступности КМЕС Паулюсом Кликунасом, передает депаратмент коммуникаций ведомства.
"В сравнении за аналогичный период прошлого года - это уже в 2 раза больше. Преступные группировки адаптируют свою деятельность с учетом изменений в среде. Много видов преступной деятельности становятся все более сложными. Поэтому с целью выявления, документирования и противодействия общественно опасным организованными преступными группами и преступным организациям было создано специальное подразделение - Департамент стратегических разработок", - отметил Аброськин.
Читайте также: Два года правительства Гройсмана: достижения и "хвосты"
На сегодня это подразделение укомплектовано на 40%, набор в его ряды продолжается. Однако он уже начал свою деятельность по противодействию ОПГ. В то же время его работа строится на постоянном взаимодействии с управлением уголовного анализа.
Кроме того, с помощью ЕС следователи Нацполиции создают уникальную базу данных мафиозных группировок под названием SOCTA.
Она является аналитическим документом с выводами и предложениями, которые базируются на данных о деятельности конкретных организованных групп и преступных организаций, а также тенденций распространения сфер преступности и преступной деятельности.
Менее чем за два месяца полицейскими внесено в систему информацию о деятельности 654 организованных групп и преступных организаций, а также 369 сфер и направлений преступной деятельности по регионам и в государстве в целом, подчеркнули в Нацполиции.
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-