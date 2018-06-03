С начала года Нацполиция обезвредила более 100 преступных групп

3 июня, 2018, 19:13

За четыре месяца 2018 года полицейские выявили, задокументировали и пресекли преступную деятельность 118 организованных преступных групп и организаций

Об этом шла речь в субботу, 2 июня 2018 года, во время встречи главы Нацполиции Сергея Князева и первого заместителя главы - начальника криминальной полиции Вячеслава Аброськина с руководителем операционного департамента Консультативной миссии ЕС (КМЄС) Уго Моллером и советником по вопросам уголовных расследований организованной преступности КМЕС Паулюсом Кликунасом, передает депаратмент коммуникаций ведомства.

"В сравнении за аналогичный период прошлого года - это уже в 2 раза больше. Преступные группировки адаптируют свою деятельность с учетом изменений в среде. Много видов преступной деятельности становятся все более сложными. Поэтому с целью выявления, документирования и противодействия общественно опасным организованными преступными группами и преступным организациям было создано специальное подразделение - Департамент стратегических разработок", - отметил Аброськин.

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На сегодня это подразделение укомплектовано на 40%, набор в его ряды продолжается. Однако он уже начал свою деятельность по противодействию ОПГ. В то же время его работа строится на постоянном взаимодействии с управлением уголовного анализа.

Кроме того, с помощью ЕС следователи Нацполиции создают уникальную базу данных мафиозных группировок под названием SOCTA.

Она является аналитическим документом с выводами и предложениями, которые базируются на данных о деятельности конкретных организованных групп и преступных организаций, а также тенденций распространения сфер преступности и преступной деятельности.

Менее чем за два месяца полицейскими внесено в систему информацию о деятельности 654 организованных групп и преступных организаций, а также 369 сфер и направлений преступной деятельности по регионам и в государстве в целом, подчеркнули в Нацполиции.