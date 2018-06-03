Россияне, как и болгары, не являются славянами, - Академия наук

3 июня, 2018, 17:11

2 народа, которые говорят на славянских языках, по своим этническим признакам к славянам не относятся

Об этом заявил доктор исторических наук, старший научный сотрудник Института истории Украины НАН Борис Черкасс в эфире авторской программы Николая Княжицкого на телеканале Еспресо.TV.

"Среди славянских народов есть два народа, которые не являются объективно славянами, но словянизировались - это болгары и россияне. Проблема в том, что болгары как раз это не скрывают, а наоборот, показывают таким образом всю многогранность истории, ее уникальность, умение находить общий язык между тюрками и славянами. В российской истории все наоборот: они обижаются, когда ты им говоришь такое, они этого не признают и никогда не признают. И пока они будут признавать Киев своей историей, то мы будем иметь эти проблемы, - которые имели в прошлом, сегодня имеем и будем в будущем иметь", - отметил историк.

Ошибка россиян заключается в том, пояснил Черкасс, что они начинают свою историю не со своей территории, а с чужой, поскольку почему-то привязываются к династии Рюриковичей, которые, в действительности, правили в разных уголках Европы.

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"....Большинство народов Европы ведут свою историю по этническому признаку: существует народ, на этой территории происходит его генезис, и те государственные формы, которые в той или иной степени принимала эта история - это их история. У русских немного по-другому. Они свою политическую преемственность тянут от династий. Они исходили от того, что у них когда князья были Рюриковичи, значит все, где правили Рюриковичи, в частности Киев, является их историей. Ну Рюриковичи у нас вообще много где правили, они и на Балканах были, и в Прибалтийском регионе. Поэтому соответственно, это довольно искусственная концепция, которую ставил в свое время еще под сомнение их историк Кричевский, что по этническому признаку им надо выводить совсем из другого региона и от другого народа, - не славянского, - свою историю", - отметил ученый.

Россияне являются финно-уграми и должны историю свою начинать от них, подчеркнул Черкасс:

"В основе у них идут эти племена".

Что же касается этнической принадлежности европейских династий, то у них ее вообще не было, добавил он.

"Династии вообще не имели никакого отношения к своему этническому происхождения с точки зрения восприятия их обществом. Потому что женились они не по любви... Даже сейчас Британия - британская королевская семья же не является англичанами, - они же выходцы из Германии. Соответственно, французами долгое время правили представители тоже германского народа. Французская Нормандия от слова норманны, те же скандинавы. Так же и у нас, - это была типичная ситуация, когда династия могла быть пришлой", - отметил Черкасс.