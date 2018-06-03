Родители абитуриентов жалуются на ВНО по английскому. Им ответили

3 июня, 2018, 15:37

Участники внешнего независимого тестирования по английскому языку и их родители массово жалуются на качество проведения аудирования

На жалобы ответили официально. Украинский центр оценивания качества образования обнародовал разъяснения в ответ на жалобы по поводу проведения ВНО 2018 по английскому языку. Об этом сообщается на официальном сайте центра.

Больше всего жалоб поступило на задания теста №59, где в слове Attraction допущено одрук - первый слог написан с одной буквой t. По заключению специалистов предметной комиссии при УЦОКО эта ошибка не влияет на понимание содержания задания и его выполнение. Однако остается вопрос, будет ли засчитываться ошибка в случае написания участником ВНО соответствующего слова с одной буквой t. Этот вопрос 3 июня будет рассмотрен на отдельном заседании профессиональной предметной комиссии.

Также жаловались на качество звука во время аудирования и произношение одного из дикторов, который начитывал текст. Произношение диктора, по словам центра, - это необходимое требование, чтобы создать задания разной сложности для участников тестирования с разным уровнем подготовки. Ведь одна из компетенций, которые должен получить выпускник школы, изучая английский, - это понимание иностранцев, которые общаются с разным темпом и с разным произношением.

Учитывая эти и другие недостатки, УЦОКО успокаивает абитуриентов:

Во-первых, согласно методике шкалирования максимальный балл (200) получит не тот, кто выполнит все задания теста, а тот, кто наберет наибольшее количество тестовых баллов среди всех участников тестирования.

Во-вторых, члены профессиональных предметных комиссий по утверждению ключей при УЦОКО подробно изучают содержание каждого тестового задания и определяют возможность использования результатов его выполнения в общем результате участников (т. е. некорректные задачи могут не учитываться в общем итоге баллов).

В-третьих, экспертная комиссия при УЦОКО по определению порога "сдал/не сдал" также тщательно изучает задания теста, его характеристики и только после этого устанавливает порог.