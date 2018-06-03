"Тимошенко всегда будет ломать любую власть, если она не будет ее возглавлять", - Бригинец

3 июня, 2018, 18:12

После поражения на президентских выборах 2014 года Юлия Тимошенко изменилась и стала политиком левых взглядов, что действует по принципу "или я, или никто"

Об этом заявил бывший депутат Киевсовета и Верховной Рады от партии "Батькивщина" Александр Бригинец, который сейчас представляет в парламенте Блок Петра Порошенко (БПП), в эфире еженедельной программы "Досье" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.

"Юлия Владимировна - прекрасный таран, который умеет разрушать власть. И когда понимаешь, что эта власть является антинародной и антиукраинской, ты можешь поддержать этот таран", - отметил политик.

Именно поэтому он вместе с командой Тимошенко боролся с киевским городским головой Леонидом Черновецким и президентом Виктором Януковичем.

"Это были те фигуры, которые надо было сносить", - отметил нардеп.

Однако, когда началась война с Россией, добавил Бригинец, такие методы уже стали ненужными и даже опасными.

"Тимошенко в тот период не была такой левой, по взглядам (как сейчас - ред.). Я не левый, я не коммунист, я не социалист. И Тимошенко не была левой. Не была социалисткой, не была коммунисткой. Тимошенко, которая отстаивала рынок земли, является господствующей в мире либеральной тенденцией, сегодня говорит о том, что рынок земли - это "продажа Родины" и т.д. То есть это изменение не меня, как такового, а это изменение, которое происходит с самой Тимошенко. Она умеет найти что-то, что вызывает наибольший интерес, а потом изменить свою точку зрения по этому вопросу и отстаивать ее", - объяснил Бригинец свое теперешнее отношение к руководителю "Батькивщины".

Вместе с тем, решающим моментам в прекращении его отношений с Тимошенко и ее партией для него состоялся в начале АТО.

"Когда началась интервенция, у нас было много разговоров (с ней - ред.) о развитии дальше. И когда я услышал фразу о том, что "если меня не выберут президентом, я подниму следующий Майдан" - в условиях войны, в условиях того, что началось - я сложил с себя полномочия в одном из округов на выборах (президентских - ред.) и сказал: "Во-первых, я не могу обеспечить победу Тимошенко в своем округе, потому что я знаю точку зрения людей. Люди не поддержат Тимошенко. Во-вторых, я против того чтобы сегодня, когда Украина находится в таком глубоком кризисе, поднимать любой Майдан".... Я не хотел последующей деструкции в обществе", - сказал Бригинец.

По его мнению, после победы Революции Достоинства в Украине начался период "собирания камней", с чем Тимошенко до сих пор не согласна.

"Тимошенко всегда будет ломать любую власть, если она не будет ее возглавлять. И для меня это понимание пришло именно в начале весны 2014 года", - заявил депутат.