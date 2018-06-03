Пропавший морской пехотинец вернулся в подразделение
3 июня, 2018, 14:42
Военнослужащий, который пропал во время боевого столкновения 27 мая на Мариупольском направлении и с которым была потеряна связь, вернулся в свое подразделение
Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.
В пресс-службе штаба подтвердили, что речь идет именно о пропавшем морском пехотинце 36 бригады.
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