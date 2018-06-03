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Порошенко принял участие в молитве за мир в Украине в Кафедральном соборе Мадрида

В Кафедральном соборе Альмудена в Мадриде проходит молитва за мир в Украине вместе с украинской общиной Испании

Об этом сообщает 5 канал.

Молитва ведется на двух языках: испанском и украинском.

После молитвы выступит Президент Украины Петр Порошенко.

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