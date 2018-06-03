Порошенко принял участие в молитве за мир в Украине в Кафедральном соборе Мадрида
3 июня, 2018, 12:19
В Кафедральном соборе Альмудена в Мадриде проходит молитва за мир в Украине вместе с украинской общиной Испании
Об этом сообщает 5 канал.
Молитва ведется на двух языках: испанском и украинском.
После молитвы выступит Президент Украины Петр Порошенко.
- Как сообщалось, Порошенко объявил десятилетия украинского языка.
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