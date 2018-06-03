Половина детей в Афганистане не ходит в школу, - ЮНИСЕФ
О тревожной статистике сообщает Детский фонд ООН, ЮНИСЕФ, который опубликовал соответствующий отчет в воскресенье, 3 июня 2018 года, передает DW.
По данным исследования, в центральноазиатской стране около 3,7 млн детей от 7 до 17 лет не учатся в школе. Особые сложности - у девушек, они составляют почти 60% от этого количества. В отдельных провинциях, например в Кандагаре, Вардаке, Забуле или Урузгане, этот показатель достигает 85%. К тому же, отмечается в отчете ЮНИСЕФ, более 300 тыс. учащихся имеют значительный риск бросить школу.
Главными причинами в ООН считают вынужденное внутреннее переселение, детские браки, отсутствие учительниц, плохую школьную инфраструктуру, бедность и опасность. Среди положительных тенденций - сокращение количества детей, которые оставляют обучения. 85% школьников, которые пошли в начальную школу, оставались до последнего класса, более 90% тех, кто начали обучение в средней школе, также получили среднее образование.
ЮНИСЕФ также приветствовал решение президента Ашрафа Гани провозгласить 2018-й "годом образования".
- На территории Афганистана боевики "Талибан", который контролирует седьмую часть территории, и "Исламское государство". В последнее время в Афганистане произошла целая череда атак экстремистов с многочисленными человеческими жертвами.
- Самый массовый теракт случился в этой стране 6 мая. Тогда на избирательном участке было 10 погибших, 30 раненых.
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