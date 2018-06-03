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Ольга Харлан в Тунисе завоевала "серебро" на этапе Кубка мира

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан завоевала серебряную награду на этапе Кубка мира по фехтованию на саблях, который проходил в Тунисе

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

В финальном поединке Ольга Харлан встретилась с француженкой, двукратной призеркой чемпионата мира и трехкратной призеркой чемпионата Европы Манон Брюне, которой уступила со счетом 15:14.

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