Ольга Харлан в Тунисе завоевала "серебро" на этапе Кубка мира
3 июня, 2018, 13:59
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан завоевала серебряную награду на этапе Кубка мира по фехтованию на саблях, который проходил в Тунисе
Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.
В финальном поединке Ольга Харлан встретилась с француженкой, двукратной призеркой чемпионата мира и трехкратной призеркой чемпионата Европы Манон Брюне, которой уступила со счетом 15:14.
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