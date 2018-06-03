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Названы имена 17 погибших на фронте в течение мая

В открытом доступе размещены фотографии и подробная информация о 17 военнослужащих ВСУ и добровольческих подразделений, чьи жизни в течение мая 2018 года навсегда забрала война с российско-террористическими силами

Большинство из них погибло в недавних боях на северных окраинах пока что оккупированной Горловки, отмечает ЦензорНЕТ.

Вот полный список:

старший солдат, старший механик-водитель БМП 1-го отделения 3-го взвода 9-й роты 24-й ОМБр Иван Викторович Сперелуп 1996 г.р. из поселка Славяносербск Луганской обл.;

сержант, командир механизированного взвода 9-й роты 3-й батальонно–тактической группы 14-й ОМБр Олег Викторович Пушкарук 1969 г.р. из города Нововолынск Волынской обл.;

младший сержант, фельдшер 2-й роты 13-го отдельного аэромобильного батальона 95-й ОДШБр Олег Степанович Бокоч 1994 г.р. из села Николаевка Кобеляцкого района Полтавской обл.;

старший солдат, старший стрелок 14-й ОМБр Иван Иванович Кураш 1985 г.р. с села Литвинов Подгаецкого района Тернопольской обл.;

солдат, командир мотострелкового отделения-командир боевой машины 2-го взвода 9-й роты 3-го батальона 93-й ОМБр Сергей Михайлович Гундер 1977 г.р. из Харькова;

матрос, старший стрелок-санитар 1-го отделения 1-го взвода десантно-штурмовой роты 503-го отдельного батальона морской пехоты Дмитрий Сергеевич Рудь 1998 г. р. из Житомира;

младший сержант, командир противодиверсионной группы 2-го батальона 24-й ОМБр 1987 г.р. с села Новопокровка Чугуевского района Харьковской обл.;

старший солдат, старший оператор взвода разведки 2-го батальона 24-й ОМБр Вячеслав Васильевич Куцмай 1986 г.р. из Киева;

младший сержант, командир 2-го отделения взвода снайперов 24-й ОМБр Богдан Александрович Коломиец 1995 г.р. из села Лука-Мелешковская Винницкой обл.;

старший на позиции отдельного легко-пехотного отряда "Волынь" Украинской Добровольческой Армии Иван Всеволодович Жуков 1968 г.р. из села Озлиев Млиновского района Ровенской обл.;

стрелец 1-й отдельной штурмовой роты Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор" Марьян Иванович Корчак 1995 г.р. из поселка Шкло Яворивского района Львовской обл.;

старший солдат, старший механик-водитель БМП 1-го взвода 1-й роты 1-го механизированного батальона 24-й ОМБр Виктор Васильевич Ферлиевич 1994 г.р. из села Конятин Путильского района Черновицкой обл.;

солдат, механик-водитель 3-го взвода 1-й роты 1-го батальона 24-й ОМБр Ярослав Михайлович Дашкевич 1995 г.р. из села Синарна Оратовского района Винницкой обл.;

прапорщик СБУ, военнослужащий ЦСО "Альфа" Юрий Владимирович Журавлев 1973 г.р. из города Мирноград Донецкой обл.;

полковник СБУ, военнослужащий ЦСО "Альфа", сотрудник УСБУ в Тернопольской обл. Руслан Станиславович Каменщик 1975 г.р. из Тернополя;

военнослужащий 24-й ОМБр Юрий Дмитриевич Довганик 1971 г.р. со Львова;

командир разведывательного взвода 92-й ОМБр Константин Вячеславович Гранов 1983 г.р. из Харькова.

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