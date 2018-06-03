Названы имена 17 погибших на фронте в течение мая
Большинство из них погибло в недавних боях на северных окраинах пока что оккупированной Горловки, отмечает ЦензорНЕТ.
Вот полный список:
старший солдат, старший механик-водитель БМП 1-го отделения 3-го взвода 9-й роты 24-й ОМБр Иван Викторович Сперелуп 1996 г.р. из поселка Славяносербск Луганской обл.;
сержант, командир механизированного взвода 9-й роты 3-й батальонно–тактической группы 14-й ОМБр Олег Викторович Пушкарук 1969 г.р. из города Нововолынск Волынской обл.;
младший сержант, фельдшер 2-й роты 13-го отдельного аэромобильного батальона 95-й ОДШБр Олег Степанович Бокоч 1994 г.р. из села Николаевка Кобеляцкого района Полтавской обл.;
старший солдат, старший стрелок 14-й ОМБр Иван Иванович Кураш 1985 г.р. с села Литвинов Подгаецкого района Тернопольской обл.;
солдат, командир мотострелкового отделения-командир боевой машины 2-го взвода 9-й роты 3-го батальона 93-й ОМБр Сергей Михайлович Гундер 1977 г.р. из Харькова;
матрос, старший стрелок-санитар 1-го отделения 1-го взвода десантно-штурмовой роты 503-го отдельного батальона морской пехоты Дмитрий Сергеевич Рудь 1998 г. р. из Житомира;
младший сержант, командир противодиверсионной группы 2-го батальона 24-й ОМБр 1987 г.р. с села Новопокровка Чугуевского района Харьковской обл.;
старший солдат, старший оператор взвода разведки 2-го батальона 24-й ОМБр Вячеслав Васильевич Куцмай 1986 г.р. из Киева;
младший сержант, командир 2-го отделения взвода снайперов 24-й ОМБр Богдан Александрович Коломиец 1995 г.р. из села Лука-Мелешковская Винницкой обл.;
старший на позиции отдельного легко-пехотного отряда "Волынь" Украинской Добровольческой Армии Иван Всеволодович Жуков 1968 г.р. из села Озлиев Млиновского района Ровенской обл.;
стрелец 1-й отдельной штурмовой роты Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор" Марьян Иванович Корчак 1995 г.р. из поселка Шкло Яворивского района Львовской обл.;
старший солдат, старший механик-водитель БМП 1-го взвода 1-й роты 1-го механизированного батальона 24-й ОМБр Виктор Васильевич Ферлиевич 1994 г.р. из села Конятин Путильского района Черновицкой обл.;
солдат, механик-водитель 3-го взвода 1-й роты 1-го батальона 24-й ОМБр Ярослав Михайлович Дашкевич 1995 г.р. из села Синарна Оратовского района Винницкой обл.;
прапорщик СБУ, военнослужащий ЦСО "Альфа" Юрий Владимирович Журавлев 1973 г.р. из города Мирноград Донецкой обл.;
полковник СБУ, военнослужащий ЦСО "Альфа", сотрудник УСБУ в Тернопольской обл. Руслан Станиславович Каменщик 1975 г.р. из Тернополя;
военнослужащий 24-й ОМБр Юрий Дмитриевич Довганик 1971 г.р. со Львова;
командир разведывательного взвода 92-й ОМБр Константин Вячеславович Гранов 1983 г.р. из Харькова.
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