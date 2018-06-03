На встрече министров финансов G7 разразился торговый спор с США

3 июня, 2018, 08:22

Руководители минфинов и центробанков шести стран Большой семерки выразили министру финансов США Стивену Мнучину свое "беспокойство и разочарование" таможенной политикой Вашингтона

Как сообщает dw.com, об этом в субботу, 2 июня, рассказал журналистам министр финансов Канады Билл Морно.

Встреча министров финансов стран Большой семерки (G7) завершилась спором из-за торговых вопросов. Во время встречи в Канаде руководители минфинов и центробанков шести стран Большой семерки выразили министру финансов США Стивену Мнучину свое "беспокойство и разочарование" таможенной политикой Вашингтона.

Так же руководитель Минфина Франции Брюно Ле Мэр признал проведенные переговоры "напряженными и сложными". Ле Мэр назвал клуб "группой G6" плюс седьмая страна - США. Он также призвал Вашингтон уже в ближайшее время дать позитивный сигнал партнерам по G7, чтобы предотвратить эскалацию в торговоv споре. Иначе может вспыхнуть "торговая война" между ЕС и США, а также между членами Большой семерки, предостерег Ле Мер.

ЕС и Канада уже обратились во Всемирную торговую организацию (ВТО) с жалобами из-за введения США ввозных пошлин на сталь в размере 25 процентов и алюминий - 10 процентов.