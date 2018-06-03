На Прикарпатье нашли пропавшего вчера 4-летнего мальчика

3 июня, 2018, 13:15

В прикарпатском селе правоохранители более суток искали 4-летнего мальчика

Об этом информирует сектор коммуникации полиции Прикарпатья.

Поиски ребенка начали послеобеденной поры вчера, 2 июня, а продолжались они до 7 часов сегодняшнего утра.

Ребенок, которая пошла с дедом пасти скот в селе Петранка Рожнятовского района, заблудилась в лесу. Пока дедушка отгонял где-то корову, сказал малому подождать его. И когда вернулся к этому месту ребенка не было.

Сейчас малыш уже в объятиях родителей.

Отметим, что сообщение в полицию поступило после 2-часовых безуспешных поисков ребенка родственниками. После этого на поиски мальчика немедленно отправились сотрудники полиции, кинологи, военнослужащие Нацгвардии, работники ГСЧС, к которым впоследствии присоединились сотни неравнодушных местных жителей и жителей других сел и городов Прикарпатья, которые откликнулись на сообщение о пропаже ребенка.

Мальчика нашли на рассвете, усталого, испуганного, но главное - живого и невредимого. Ребенок сидел под деревом.