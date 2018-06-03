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На Донбассе уничтожено трое боевиков и трое ранены, также ранены трое воинов ВСУ

В течение прошлых суток, второго июня, российско-оккупационные войска 28 раз нарушали режим прекращения огня, в том числе – 8 раз применяли запрещенное Минскими договоренностями оружие

Об этом сообщается в утреннем возведении пресс-центра операции Объединенных сил.

Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.

За сутки в ходе боевых действий на Донбассе получили ранения трое украинских военных. В то же время, трех оккупантов были уничтожены, еще трое были ранены. Остается напряженной ситуация в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Авдеевка, Марьинка, Чермалык и Широкино.

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