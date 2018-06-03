Музыкальный фестиваль в Германии перерос в массовые столкновения

3 июня, 2018, 18:33

Во время музыкального фестиваля в немецком Дармштадте толпа агрессивно настроенных людей напала на полицейских. В результате столкновений пострадали 15 правоохранителей, свыше 80 нападавших задержаны

В городе Дармштадт в немецкой федеральной земле Гессен толпа агрессивно настроенных людей совершила нападение на полицейских. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 3 июня 2018 года, во время крупнейшего в этой земле музыкального фестиваля. По данным полиции, к нападению на правоохранителей вобщем было привлечено около 100 человек, передает DW.

Среди прочего участники нападения бросали в полицейских бутылки и камни. Более 80 нападавших в конце концов задержали.

Большинство задержанных - молодые мужчины, хотя среди них были и некоторые женщины. Оказалось, что среди участников столкновений были как немцы, так и иностранцы из разных слоев населения.

Различные ранения получили 15 представителей сил правопорядка, отмечают в полиции. Там предполагают, что нападение не совершала одна отдельная группировка. Не исключено, что немало небольших групп присоединилось к нападению "за компанию". Много задержанных нападавших были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Пока что следователи не обнаружили никакой "стратегии" в действиях нападавших, в частности, политической подоплеки, отмечается в полиции.

После того, как из соседних городов прибыло подкрепление, полиция смогла зачистить парк, где проводился музыкальный фестиваль.