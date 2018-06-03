Македонцы массово протестуют против переименования страны

3 июня, 2018, 07:49

Примерно 50 тысяч македонцев протестуют в Скопье против планов властей провести референдум об изменении названия страны из-за многолетнего спора с Грецией, которая имеет одноименную область

Об этом сообщает DW.

В центре столицы Македонии Скопье вечером в субботу, 2 июня, состоялась многотысячная акция протеста против переименования страны. Демонстрацию организовала оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ.

По оценкам местных СМИ, в протестах приняли участие от 30 до 50 тысяч человек. Ранее на этой неделе, 30 мая, премьер-министр Македонии Зоран Заев объявил о намерении провести референдум о новом названии государства. Он добавил, что в многолетнем споре с соседней Грецией о наименовании Македонии достигнуто "принципиальное соглашение". Среди вариантов нового названия фигурируют такие варианты: Илинденськая Македонии, Горная (Верхняя) Македония, Северная (Северная) Македония, Македония-Скопье.

Спор вокруг имен Македонии возникла в 1991 году после провозглашения независимости этой бывшей югославской республики. Причина конфликта кроется в том, что в составе Греции есть область Македония, которая занимает четверть площади этого государства. Афины опасаются, что в случае закрепления названия Македония за соседней страной Скопье может выдвинуть территориальные претензии на греческую область. За греческую позицию официальное название Македонии в ООН с 1993 года - "бывшая югославская республика Македония", а Греция блокирует ее вступление в Евросоюз и НАТО.