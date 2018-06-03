Лукашенко раскритиковал "приватизацию" Россией победы во Второй мировой войне

3 июня, 2018, 08:43

Президент Беларуси считает, что в России "кому-то неймется" присвоить победу во Второй мировой войне, а подобные заявления, заявил Лукашенко, "льют воду на мельницу наших соперников"

Видео выступления Лукашенко опубликовало белорусское информагентство БелТА.

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал попытки "приватизировать" победу во Второй мировой войне, которые, по его словам, наблюдаются в России. Об этом глава государства заявил, выступая перед журналистами в Бресте в субботу, 2 июня.

"В последнее время я отслеживаю эту тенденцию, наблюдаю. Появляется все больше информации именно на эту тему. Кому-то хочется, что удивительно - в России, приватизировать эту победу. Как будто не было на войне других - белорусов, украинский, грузин, армян, таджиков, туркмен ... Все Советский Союз воевал ", - подчеркнул белорусский лидер.

Он добавил также, что делить победу в той войне означает "лить воду на мельницу наших соперников и противников". "Они рады, что мы начали это разделение. И вы знаете, откуда это разделение пришло. Поэтому я крайне негативно воспринимаю такие заявления, что кто-то эту победу одержал одиночку", - резюмировал Александр Лукашенко.

Таким образом президент прокомментировал "появление в прессе союзников материалы о том, что Беларусь якобы занимается историческим сепаратизмом".