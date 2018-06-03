Ломаченко показал свое прооперированное плечо

3 июня, 2018, 21:46

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко впервые продемонстрировал плечо после операции

Фотография украинца сразу после снятия им защитных бинтов появилась на странице боксера в Instagram.

На плече украинского чемпиона четко видно несколько швов после хирургического вмешательства.



В связи с хирургическим вмешательством Ломаченко пришлось перенести дату следующего поединка с августа на декабрь. Восстановление украинца продлится четыре месяца.

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Наиболее вероятный следующий соперник Василия мексиканец Раймундо Бельтран.