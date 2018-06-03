Ломаченко показал свое прооперированное плечо
3 июня, 2018, 21:46
На плече украинского чемпиона четко видно несколько швов после хирургического вмешательства.
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Чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко впервые продемонстрировал плечо после операции
Фотография украинца сразу после снятия им защитных бинтов появилась на странице боксера в Instagram.
На плече украинского чемпиона четко видно несколько швов после хирургического вмешательства.
В связи с хирургическим вмешательством Ломаченко пришлось перенести дату следующего поединка с августа на декабрь. Восстановление украинца продлится четыре месяца.
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Наиболее вероятный следующий соперник Василия мексиканец Раймундо Бельтран.
- После боя с Линаресом промоутер Ломаченко Боб Арум сообщил, что следующий бой украинца состоится 25 августа, но сейчас он отметил, что Василий будет готов боксировать только 8 декабря.
- 12 мая Василий Ломаченко нокаутировал Хорхе Линареса и отобрал у него пояс чемпионат мира WBA в легком весе (до 61,2 кг).
- В конце мая украинец решил остаться в новой категории и отказался от титула чемпиона мира WBO во втором полулегком весе (до 59 кг).
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