Кабаева на 10-ю годовщину женитьбы с Путиным показала всем россиянам, что она царица, - СМИ
На телеканале "Россия 24" несколько дней подряд освещали основанный ею детский фестиваль под названием "Алина". При этом сама Кабаева появлялась перед зрителями в необычном наряде - платье с золотым двуглавым орлом на груди, передает Радио Свобода, которое посвятила обсуждению тайной супружеской жизни Путина целую программу.
Как отметил присутствовавший в студии бывший главный редактор газеты "Московский корреспондент" Акрам Муртазаев, чья газета 10 лет назад была закрыта именно после обнародования информации о "царской" свадьбе, подобная символика вряд ли есть случайной. Как и сам нынешний статус Кабаевой в деловом окружении Путина, и в существующей в РФ политической системе.
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В частности, Кабаева сейчас входит в политсовет президентской партии "Единая Россия" и возглавляет наблюдательный совет "Национальной медиа группы", которой принадлежат крупнейшие и самые влиятельные пропутинские телеканалы.
Справка
Путин познакомился с Кабаевой еще в 2001 году, когда ей было 17 лет.
10 лет назад, согласно данных независимых журналистских расследований, они поженились.
После того западные СМИ сообщали о 2-х мальчиках и девочке, рожденных спортсменкой от диктатора. При этом ее сыновья зарегистрированы на сестру Кабаевой.
Сейчас "царице" 35 лет, а "царю" - 65 (если отталкиваться от его официальной биографии).
- Как заявил в эфире Еспресо.TV президент Института Восточного партнерства (Израиль) Авраам Шмулевич, Путин активно готовится начать Третью мировую войну и подготовительный процесс займет у него еще 10 лет.
- В то же время, как отмечает независимый эксперт из Москвы Андрей Пионтковский, который сейчас вынужден скрываться в Европе, Путин уверен, что Запад не будет отвечать на его ядерный удар - а его он собирается нанести первым.
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