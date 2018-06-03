Кабаева на 10-ю годовщину женитьбы с Путиным показала всем россиянам, что она царица, - СМИ

3 июня, 2018, 20:32

Ровно через 10 лет после появления скандальной информации о браке российского диктатора Владимира Путина с гимнасткой Алиной Кабаевой, она при поддержке государственных пропагандистских медиа прибегла к очень символичному шагу

На телеканале "Россия 24" несколько дней подряд освещали основанный ею детский фестиваль под названием "Алина". При этом сама Кабаева появлялась перед зрителями в необычном наряде - платье с золотым двуглавым орлом на груди, передает Радио Свобода, которое посвятила обсуждению тайной супружеской жизни Путина целую программу.

Как отметил присутствовавший в студии бывший главный редактор газеты "Московский корреспондент" Акрам Муртазаев, чья газета 10 лет назад была закрыта именно после обнародования информации о "царской" свадьбе, подобная символика вряд ли есть случайной. Как и сам нынешний статус Кабаевой в деловом окружении Путина, и в существующей в РФ политической системе.

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В частности, Кабаева сейчас входит в политсовет президентской партии "Единая Россия" и возглавляет наблюдательный совет "Национальной медиа группы", которой принадлежат крупнейшие и самые влиятельные пропутинские телеканалы.

Справка

Путин познакомился с Кабаевой еще в 2001 году, когда ей было 17 лет.

10 лет назад, согласно данных независимых журналистских расследований, они поженились.

После того западные СМИ сообщали о 2-х мальчиках и девочке, рожденных спортсменкой от диктатора. При этом ее сыновья зарегистрированы на сестру Кабаевой.

Сейчас "царице" 35 лет, а "царю" - 65 (если отталкиваться от его официальной биографии).