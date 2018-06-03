ГСЧС объявила в стране самый высокий уровень пожарной опасности
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, 3-4 июня в Украине (кроме большинства районов Карпатского региона) чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности ... Поэтому, значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях", - говорится в сообщении.
Спасатели напоминают, что причиной масштабных возгораний в лесах, на торфяниках и на свалках обычно является следствие человеческой легкомысленности. Поэтому, просят соблюдать правила поведения в течение пожароопасных периода. В частности, не посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса; не разводить костер в лесу и лесополосах; не заезжать автомобилем в лес; не курить, не бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки; не оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь; не охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия; не создавать свалки и сжигать отходы; не сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях.
Заметим, по данным ведомства, с начала 2018 количество возгораний на открытых территориях Украины составляет уже более 14 000 случаев.
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