ГСЧС объявила в стране самый высокий уровень пожарной опасности

3 июня, 2018, 09:59

На сегодня, 3 июня, в Украине объявлен высший уровень пожарной опасности, спасатели просят соблюдать правила поведения в течение пожароопасного периода

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 3-4 июня в Украине (кроме большинства районов Карпатского региона) чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности ... Поэтому, значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях", - говорится в сообщении.

Спасатели напоминают, что причиной масштабных возгораний в лесах, на торфяниках и на свалках обычно является следствие человеческой легкомысленности. Поэтому, просят соблюдать правила поведения в течение пожароопасных периода. В частности, не посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса; не разводить костер в лесу и лесополосах; не заезжать автомобилем в лес; не курить, не бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки; не оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь; не охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия; не создавать свалки и сжигать отходы; не сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях.

Заметим, по данным ведомства, с начала 2018 количество возгораний на открытых территориях Украины составляет уже более 14 000 случаев.