Для Европы украинцы и русские всегда были отдельными народами, - историк Борис Черкасс

3 июня, 2018, 22:43

Письменные источники указывают на то, что европейские путешественники и дипломаты четко различали жителей Украины-Руси и Московии

В Средневековье и раннее Новое время первые для них были "русинами", а вторые - "москвинами", заявил доктор исторических наук, старший научный сотрудник Института истории Украины НАН Борис Черкасс в эфире авторской программы Николая Княжицкого на телеканале Еспресо.TV.

"Это уникальный момент именно присущий во многом нам. Когда ты читаешь каких-подорожников по Западной Европе, то они приезжают во Францию и пишут не о французах, а о бритонцах тому подобное. Когда они приезжают в Московию, так там есть московский царь и это его подданные, они имеют русскую веру православную. Но когда они приезжают, с 15 века, в Карпатский регион, либо сюда, они сразу пишут, что здесь живут русины один народ. Вы представляете себе, - для человека позднего Средневековья, - они уже украинцев воспринимают единственным конкретным этносом!" - отметил исследователь.

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По его словам, самоназвание "украинцы" в потомков Киевской Руси, которые жили на территории современной Украины, утвердилось в 17 веке.

Вместе с тем, украинцы-русины уже тогда отделяли себя от москвинов-россиян.

"...Если мы смотрим наши источники, то фиксируется, например, там: "У киевского воеводы был слуга москвитин ли московин. Из Москвы пришел московин". То есть они все время показывают, что это другой, чужак, представитель совсем другого народа. На севере - литвин, там - москвин, там живет поляк. И это очень четко фиксируется в источниках", - подчеркнул Черкас.