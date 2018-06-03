Чтобы выжить, мы должны научиться доверять собственному государству, - Портников о спасении Бабченко
Об этом заявил известный украинский общественный деятель, писатель, журналист и телеведущий Виталий Портников в эфире канала Еспресо.TV.
"Мы с Вами выживем, только если научимся доверять собственной стране. Этим мы и отличаемся от Запада, потому что мы - государство на грани опасности", - подчеркнул он.
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Западный журналист для того и существует, добавил Портников, чтобы бороться с собственными государственными структурами.
"И это то, о чем я говорил во времена Януковича: для чего нужна журналистика - чтобы рассказывать об ошибках власти. Но во время войны, если люди не доверяют собственным государственным структурам, они сами роют себе могилу, в которую упадут", - отметил журналист.
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При этом он заявил, что успех спецоперации по предотвращению покушения на Бабченко стало возможным только потому, что тот, кого россияне попросили совершить за вознаграждение данное преступление, доверял СБУ и благодаря этому удалось разоблачить намерении заказчиков. Однако, по мнению Портникова, аналогичная ситуация была бы не возможной в современной России, где люди не верят спецслужбам.
- Напомним, в ночь на 30 мая 2018 года появилось сообщение, что в Киеве якобы убили известного российского журналиста и блогера Аркадия Бабченко. Предварительно отмечалось, что он пустил неустановленное лицо к себе в квартиру, а то выстрелило ему в спину.
- В России открыли дело по Бабченко уже через полчаса после сообщения об убийстве, поскольку он является гражданином РФ.
- Экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев предположил, что Бабченко мог знать своего убийцу, и рассказал о подготовке покушений на других российских оппозиционеров.
- СБУ удалось задержать организатора покушения на журналиста. Правоохранители выяснили, что подготовка убийства Бабченко является одной из операций российских спецслужб.
- "Киллер" Бабченко сам сдал организатора покушения СБУ.
- Стали известны личности организатора покушения на Бабченко и исполнителя, который "слил" заказ СБУ.
- Организатор убийства по имени Борис Герман подтвердил, что договаривался с людьми с РФ о террористической деятельности.
- Суд арестовал Германа.
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