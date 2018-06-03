Чтобы выжить, мы должны научиться доверять собственному государству, - Портников о спасении Бабченко

3 июня, 2018, 21:08

В условиях войны украинская журналистика должна отличаться от западной

Об этом заявил известный украинский общественный деятель, писатель, журналист и телеведущий Виталий Портников в эфире канала Еспресо.TV.

"Мы с Вами выживем, только если научимся доверять собственной стране. Этим мы и отличаемся от Запада, потому что мы - государство на грани опасности", - подчеркнул он.

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Западный журналист для того и существует, добавил Портников, чтобы бороться с собственными государственными структурами.

"И это то, о чем я говорил во времена Януковича: для чего нужна журналистика - чтобы рассказывать об ошибках власти. Но во время войны, если люди не доверяют собственным государственным структурам, они сами роют себе могилу, в которую упадут", - отметил журналист.

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При этом он заявил, что успех спецоперации по предотвращению покушения на Бабченко стало возможным только потому, что тот, кого россияне попросили совершить за вознаграждение данное преступление, доверял СБУ и благодаря этому удалось разоблачить намерении заказчиков. Однако, по мнению Портникова, аналогичная ситуация была бы не возможной в современной России, где люди не верят спецслужбам.