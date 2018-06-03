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ЦАХАЛ ответил на ракетный удар из Палестины: в секторе Газа атакованы 15 целей

Начальник генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Гади Айзенкот
фото: twitter.com/IDFSpokesperson
Военно-воздушные силы Израиля атаковали 5 военных целей на севере сектора Газа в ответ на запуск ракет с территории Палестины

Об этом в воскресенье, 3 июня 2018 года, объявила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАГАЛ).

"Среди этих целей были 2 объекта по производству и хранению боеприпасов ХАМАС и военный комплекс", - говорится в заявлении армии.

Израильская армия также сообщила о "террористической активности, организованной ХАМАС на эти выходные", а также о целой серии попыток нападения на солдат неподалеку от ограждения, отделяющего сектор Газа от израильской территории, и о попытках поджога с помощью воздушных змеев и шаров, запущенных с территории палестинского анклава.

Позже появились уточненные данные о поражении 15 целей. В частности, так данные публикует газета Jerusalem Post.

  • Накануне система ПВО Израиля обнаружила 2 ракеты, которые были запущены с территории сектора Газа. Одна из них была перехвачена, вторая упала до пересечения границы.
  • Ни одно из военных формирований, которые находятся на территории сектора Газа, не взяло на себя ответственность за запуск этих ракет.
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