ЦАХАЛ ответил на ракетный удар из Палестины: в секторе Газа атакованы 15 целей

3 июня, 2018, 16:51

Военно-воздушные силы Израиля атаковали 5 военных целей на севере сектора Газа в ответ на запуск ракет с территории Палестины

Об этом в воскресенье, 3 июня 2018 года, объявила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАГАЛ).

"Среди этих целей были 2 объекта по производству и хранению боеприпасов ХАМАС и военный комплекс", - говорится в заявлении армии.

Израильская армия также сообщила о "террористической активности, организованной ХАМАС на эти выходные", а также о целой серии попыток нападения на солдат неподалеку от ограждения, отделяющего сектор Газа от израильской территории, и о попытках поджога с помощью воздушных змеев и шаров, запущенных с территории палестинского анклава.

Позже появились уточненные данные о поражении 15 целей. В частности, так данные публикует газета Jerusalem Post.

Moments ago, IAF fighter jets targeted five terror targets at a military compound belonging to the Hamas terror organization's naval force in the northern Gaza Strip pic.twitter.com/C431gbkR3K — IDF (@IDFSpokesperson) 3 июня 2018 г.