ЦАХАЛ ответил на ракетный удар из Палестины: в секторе Газа атакованы 15 целей
Об этом в воскресенье, 3 июня 2018 года, объявила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАГАЛ).
"Среди этих целей были 2 объекта по производству и хранению боеприпасов ХАМАС и военный комплекс", - говорится в заявлении армии.
Израильская армия также сообщила о "террористической активности, организованной ХАМАС на эти выходные", а также о целой серии попыток нападения на солдат неподалеку от ограждения, отделяющего сектор Газа от израильской территории, и о попытках поджога с помощью воздушных змеев и шаров, запущенных с территории палестинского анклава.
Позже появились уточненные данные о поражении 15 целей. В частности, так данные публикует газета Jerusalem Post.
Moments ago, IAF fighter jets targeted five terror targets at a military compound belonging to the Hamas terror organization's naval force in the northern Gaza Strip pic.twitter.com/C431gbkR3K— IDF (@IDFSpokesperson) 3 июня 2018 г.
- Накануне система ПВО Израиля обнаружила 2 ракеты, которые были запущены с территории сектора Газа. Одна из них была перехвачена, вторая упала до пересечения границы.
- Ни одно из военных формирований, которые находятся на территории сектора Газа, не взяло на себя ответственность за запуск этих ракет.
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