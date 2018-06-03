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Австрийский вице-канцлер настаивает на отмене санкций против режима Путина

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе потребовал немедленной отмены санкций Европейского Союза против путинской России

Об этом Штрахе заявил в интервью австрийскому изданию Österreich, опубликованном вечером субботы, 2 июня 2018 года, передает DW.

Отвечая на вопросы журналистов, чиновник, представляющий правопопулистскую Австрийскую партию свободы, указал на якобы существенный ущерб для экономики Австрии, которой нанесли введенные против РФ ограничительные меры.

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Учитывая это, Евросоюз, по мнению политика, должен изменить курс в отношении России.

По словам Штрахе, "теперь самое время покончить с этими хлопотными санкциями и нормализовать политические и экономические отношения с Россией".

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