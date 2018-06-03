2 бойцов 14-й бригады попали в плен

3 июня, 2018, 15:11

Диверсионная группа российско-террористических войск захватила в плен двух бойцов 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба подразделения.

"26 мая двух наших военнослужащих во время их выдвижения в передовой наблюдательный пост были подло захвачены диверсионно-разведывательной группой противника", - говорится в сообщении.

В бригаде отмечают, что в течение недели о бойцах не поступало никакой информации.

"Этот период был использован для бешеного психологического давления, а, возможно, и физического, на наших бойцов. Как результат было сделано несколько видеоматериалов с участием этих военнослужащих", - говорят в пресс-службе.

Там утверждают, что в записанных видеороликах "пленные рассказывают неправду о Вооруженных Силах Украины в целом и бригаде в частности".

"Командование бригады делает все возможное для освобождения военнослужащих из плена", - заключают в 14 механизированной бригаде, которая базируется на Волыни.