2 бойцов 14-й бригады попали в плен
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба подразделения.
"26 мая двух наших военнослужащих во время их выдвижения в передовой наблюдательный пост были подло захвачены диверсионно-разведывательной группой противника", - говорится в сообщении.
В бригаде отмечают, что в течение недели о бойцах не поступало никакой информации.
"Этот период был использован для бешеного психологического давления, а, возможно, и физического, на наших бойцов. Как результат было сделано несколько видеоматериалов с участием этих военнослужащих", - говорят в пресс-службе.
Там утверждают, что в записанных видеороликах "пленные рассказывают неправду о Вооруженных Силах Украины в целом и бригаде в частности".
"Командование бригады делает все возможное для освобождения военнослужащих из плена", - заключают в 14 механизированной бригаде, которая базируется на Волыни.
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